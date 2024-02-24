Поливайте заміокулькас тільки так: листя гладеньке, блискуче і соковито-зелене протягом всього року

Заміокулькас чутливий до вологи. Якщо його перелити, коріння починає загнивати, а якщо пересушити — листя жовтіє, засихає і в'яне.

Як часто потрібно поливати заміокулькас

Саме в цьому найчастіше помиляються квітникарі-початківці. Адже тут важливу роль відіграють розмір горщика, ґрунт, вологість та температура повітря в приміщенні, пора року.

Фахівці радять проводити чергове поливання рослини лише тоді, коли земля у горщику підсохла приблизно на 2/3. Заміокулькас накопичує вологу в листі, а тому краще субстрат трішки підсушити, а не перелити. Однак і повністю пересушувати не можна.

Можна перевіряти вологість землі за допомогою дерев'яної шпажки або придбати спеціальний вологомір, який встановлюється у горщик з рослиною.

Влітку заміокулькас поливають частіше — не рідше 1 разу на тиждень. Восени, поки ще не почався опалювальний сезон, до одного разу на місяць. Взимку, якщо горщик стоїть поряд з батареєю, частоту поливання скорочувати не потрібно (1-1,5 разів на тиждень).

Потрібно звернути увагу, що рослину в маленькому горщику доведеться поливати частіше, ніж у великому, тому що ґрунт тут просихає швидше.

Як поливати заміокулькас: зверху чи знизу

Як поливати заміокулькас: зверху чи знизу / Фото: Unsplash

Заміокулькас краще поливати традиційним методом — під корінь. В ідеалі використовуйте фільтровану чи відстояну воду. Обов'язкова умова — рідина повинна бути теплою, щоб рослина не почала хворіти на грибок.

Щомісяця фахівці радять влаштовувати рослині теплий тропічний дощ під душем. Щоб земля не надто сильно зволожилася, ґрунт можна прикрити харчовою плівкою або просто злити зайву вологу після процедури.

Після кожного поливання піддон горщика також потрібно перевіряти на воду і зливати зайву, щоб рослина не "тягнула" вологу звідти.

Періодично заміокулькас можна обприскувати або протирати листя за допомогою вологої серветки.

Що любить заміокулькас: підживлення після поливання

Від березня до жовтня з частотою раз на 2 тижні потрібно підживлювати рослину, щоб вона краще зростала. Процедуру зазвичай проводять на другий день після поливання, поки ґрунт ще вологий. Використовувати можна рідке добриво для кактусів, воно чудово підходить для цієї рослини.

Під час поливання у воду можна додати трішки янтарної кислоти для того, щоб листя завжди залишалося гладеньким і зеленим.

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