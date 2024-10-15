Полийте город восени дармовим домашнім засобом з простих продуктів: позбудетесь хвороб і шкідників

У досвідчених городників є свої секрети успішного врожаю. Один з них — поливання восени грядок настоєм з лаврових листів. Навіщо це потрібно? Лавровий лист є чудовим природним антисептиком, який запобігає появі на рослинах грибків та різноманітних захворювань.

Для того, щоб приготувати настоянку для поливання городу восени, подрібніть 2 лаврових листа, додайте 1 ст. ложку харчової соди і розведіть в склянці теплої води. Помістіть суміш в блендер і перемішайте, щоб розчин став однорідним. Потім вилийте отриману суміш у 10-літрове відро з водою. Для більшої ефективності можна додати ще 1 ст. ложку будь-якого фунгіциду.

Цим розчином слід полити ґрунт так, щоб він зволожився на глибину не менше 2 см. Проводять цю процедуру зазвичай восени, але її також можна повторити навесні перед висаджуванням перших культур.

Ще один простий метод боротьби з бур'янами і захворюваннями полягає в закопуванні лаврового листя на грядках (глибина не менше 5 см). На 1 кв. метр ґрунту потрібно 4 листа. Після того, як закопаєте їх, грядки потрібно обов'язково полити.

Лавровий лист на городі є ефективним і натуральним способом боротьби зі шкідниками та хворобами. Наприклад, він допомагає прогнати з грядок попелицю. Природними ворогами попелиці є сонечка. Їх ви можете приманити на свою ділянку, приготувавши просту суміш. Прокип'ятіть в 1 л води 3 зубчика часнику, 3 лаврових листа і 3 ст. ложки сушеного кропу. Потім розведіть у 10 літрах води і обробляйте всю ділянку вранці і ввечері з пульверизатора.

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