Польські блогерки поділилися, як швидко відмити скло духовки: знадобляться звичайні продукти

Не всі застосовують під час прибирання хімічні засоби. Хтось намагається вберегти планету, хтось має алергію на різкі запахи. Тож інколи потрібно вдаватися до народних засобів, коли йдеться про очищення скла духовки.

Марлена Годзік та Пауліна Боцяновська в своєму Instagram розповіли про дуже простий, але ефективний засіб, який можна приготувати самостійно вдома. Сторінка польських блогерок досить популярна, за ними стежать понад 100 тисяч підписників, які регулярно користуються порадами дівчат.

Для того, щоб відмити забруднене скло духовки вони радять використовувати лимон і розпушувач.

При цьому хімічних засобів вам вже не знадобиться, тому що ці два продукти відрізняються сильними очисними властивостями. Лимонна кислота здатна швидко розщепити жир, а тому вона ефективно впорається навіть зі складними і старими відкладеннями.

Спочатку розріжте лимон і добре протріть його соком все скло духовки. Залишіть на кілька хвилин, а згодом посипте зверху розпушувач. Він відрізняється абразивною структурою, а тому допоможе краще відчистити забруднення.

Вам також знадобиться алюмінієва фольга. Її шматочок потрібно зімнути, а потім акуратно поскрабувати всю поверхню скла духовки. Будьте обережними, щоб не пошкодити її. Як тільки ви закінчили з прибиранням, протріть скло чистою вологою ганчіркою.

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