Польський секрет червоного борщу: що додати замість оцту для розкішного рубінового кольору

Замість оцту додайте до борщу склянку ягідного соку

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У сусідній Польщі часто готують прозорий варіант червоного борщу: його подають у чашках і п’ють разом із крокетами. Щоб відвар мав насичений рубіновий колір і збалансовану кислинку, замість оцту чи лимонного соку там використовують незвичайний інгредієнт — сік чорної смородини.

Про це пише Pyszności.

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Навіщо до борщу додають ягідний сік

Чорносмородиновий сік надає борщу легкої кислинки та виразної фруктової нотки. Завдяки природним пігментам — антоціанам — він також допомагає зробити колір відвару глибшим і насиченішим.

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Для цього радять використовувати натуральний сік без цукру та консервантів. Найкраще підійде домашній продукт, але можна взяти й якісний магазинний.

Важливо не поспішати: сік чорної смородини вливають наприкінці приготування, коли борщ уже готовий. Спочатку відвар проціджують і приправляють, а потім додають сік та обережно підігрівають страву, не доводячи її до кипіння. Так легше контролювати кислинку, зберегти фруктовий аромат і насичений колір.

Як отримати насичений колір борщу

Для борщу також важливо правильно підготувати буряк і зберегти його природний пігмент. Один із варіантів — додати наприкінці приготування гранатовий сік, який надає страві легкої кислинки та допомагає зробити відтінок яскравішим.

Не менш важливе приготування засмажки: буряк потрібно тушкувати на помірному вогні, не пересмажуючи його. Дотримання трьох правил приготування засмажки допомагає зберегти колір овочів і зробити смак борщу насиченішим.

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А на заході України є власна традиція прозорої бурякової страви — галицький борщок, який також подають у чашках. Він має ніжну текстуру та характерний молочно-буряковий відтінок. завдяки особливій «підбивці».

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