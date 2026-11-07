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Польський секрет червоного борщу: що додати замість оцту для розкішного рубінового кольору
Щоб червоний борщ мав глибокий рубіновий колір і приємну кислинку, польські кулінари радять додавати до нього сік чорної смородини замість оцту або лимона.
У сусідній Польщі часто готують прозорий варіант червоного борщу: його подають у чашках і п’ють разом із крокетами. Щоб відвар мав насичений рубіновий колір і збалансовану кислинку, замість оцту чи лимонного соку там використовують незвичайний інгредієнт — сік чорної смородини.
Про це пише Pyszności.
Навіщо до борщу додають ягідний сік
Чорносмородиновий сік надає борщу легкої кислинки та виразної фруктової нотки. Завдяки природним пігментам — антоціанам — він також допомагає зробити колір відвару глибшим і насиченішим.
Для цього радять використовувати натуральний сік без цукру та консервантів. Найкраще підійде домашній продукт, але можна взяти й якісний магазинний.
Важливо не поспішати: сік чорної смородини вливають наприкінці приготування, коли борщ уже готовий. Спочатку відвар проціджують і приправляють, а потім додають сік та обережно підігрівають страву, не доводячи її до кипіння. Так легше контролювати кислинку, зберегти фруктовий аромат і насичений колір.
Як отримати насичений колір борщу
Для борщу також важливо правильно підготувати буряк і зберегти його природний пігмент. Один із варіантів — додати наприкінці приготування гранатовий сік, який надає страві легкої кислинки та допомагає зробити відтінок яскравішим.
Не менш важливе приготування засмажки: буряк потрібно тушкувати на помірному вогні, не пересмажуючи його. Дотримання трьох правил приготування засмажки допомагає зберегти колір овочів і зробити смак борщу насиченішим.
А на заході України є власна традиція прозорої бурякової страви — галицький борщок, який також подають у чашках. Він має ніжну текстуру та характерний молочно-буряковий відтінок. завдяки особливій «підбивці».