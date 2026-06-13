Полуничне варення "пʼятихвилинка": як приготувати швидко та зберегти смак

Полуничне варення / © unsplash.com

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Полуничне варення не обов’язково варити годинами. Якщо довго тримати ягоди на вогні, вони темнішають, втрачають аромат і можуть перетворитися на густу солодку масу без свіжого смаку. Щоб полуниця залишилася яскравою і запашною, можна приготувати швидке варення — так звану «п’ятихвилинку».

ТСН.ua ділиться головними лайфгаками приготування варення.

Яку полуницю брати для варення

Для варення найкраще підходить стигла, але не перезріла полуниця. Ягоди мають бути ароматними, щільними, без цвілі, слизу та темних м’яких плям.

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Дрібну полуницю можна варити цілою. Великі ягоди краще розрізати навпіл або на кілька частин — так вони рівномірніше прогріються і краще пустять сік.

Пом’яту полуницю теж можна використати, але її краще додавати в пюре, соус або джем. Для красивого варення з цілими ягодами краще брати щільні плоди.

Чому не варто довго варити полуницю

Полуниця дуже ніжна, тому під час довгого варіння швидко втрачає форму, колір і аромат. Варення може стати темнішим, а ягоди — розваритися.

Коротке варіння допомагає зберегти більш свіжий смак і природний колір полуниці. Саме тому для літнього варення часто обирають спосіб «п’ятихвилинка».

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Полуничне варення «п’ятихвилинка»: інгредієнти

Для простого варення знадобиться:

полуниця — 1 кг;

цукор — 700 г — 1 кг;

лимонний сік — 1–2 ст. л.

Кількість цукру можна регулювати. Якщо полуниця дуже солодка і варення не планують довго зберігати, цукру можна взяти менше. Якщо хочете зберігати заготівлю довше, краще не зменшувати його надто сильно.

Як приготувати полуничне варення без довгого варіння

Полуницю переберіть, обережно промийте холодною водою і добре обсушіть. Видаліть хвостики.

Перекладіть ягоди в широку миску або каструлю, засипте цукром і залиште на кілька годин, щоб полуниця пустила сік. Найзручніше залишити її на 3–5 годин або на ніч у холодильнику.

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Після цього поставте каструлю на невеликий вогонь і доведіть до кипіння. Обережно знімайте піну. Коли варення закипить, проваріть його приблизно 5 хвилин.

Додайте лимонний сік, обережно перемішайте і розлийте гаряче варення у стерилізовані банки.

Як зберегти яскравий колір варення

Щоб полуничне варення не потемніло, не варіть його довго і не робіть занадто сильний вогонь. Краще варити ягоди коротко, але обережно.

Лимонний сік також допомагає зберегти яскравіший колір і робить смак менш нудотно-солодким. Додавати багато лимона не потрібно — достатньо 1–2 столових ложок на кілограм ягід.

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Ще один важливий момент — не накривати каструлю кришкою під час активного варіння, щоб зайва волога випаровувалася.

Варення з полуниці / © Pexels

Як зробити варення густішим

Швидке варення зазвичай виходить не таким густим, як те, яке довго уварюють. Якщо хочете густішу консистенцію, можна скористатися кількома способами.

Перший варіант — проварити варення кілька разів по 5 хвилин, повністю охолоджуючи його між підходами. Так ягоди краще просочаться сиропом, а варення стане густішим.

Другий варіант — використати пектин або спеціальний цукор для варення. Це допоможе загустити масу без тривалого варіння.

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У які банки розливати варення

Банки для варення потрібно добре вимити і простерилізувати. Кришки також мають бути чистими й сухими.

Гаряче варення розливають у гарячі або теплі банки, закривають кришками і перевертають на кілька хвилин. Потім банки можна накрити рушником і залишити до повного охолодження.

Де зберігати полуничне варення

Якщо варення було проварене і закрите у стерилізовані банки, його можна зберігати в темному прохолодному місці. Після відкриття банку потрібно поставити в холодильник.

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