Полуниця залишиться свіжою довше – секрети зберігання

Як зберігати полуницю / © Associated Press

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Полуниця швидко псується, особливо влітку: ягоди стають м’якими, пускають сік або вкриваються цвіллю вже наступного дня після покупки. Щоб цього не сталося, важливо не мити полуницю заздалегідь, прибрати зіпсовані ягоди й правильно покласти її в холодильник.

ТСН.ua відповідає на головні питання, як зберегти смак ягоди.

Чому полуниця швидко псується

Полуниця має ніжну шкірку і легко вбирає вологу. Через це ягоди швидко м’якнуть, пускають сік і починають псуватися. Особливо швидко це відбувається, якщо полуниця лежить у закритій упаковці, на сонці або поруч із уже зіпсованими ягодами.

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Тому після покупки полуницю краще одразу перебрати, навіть якщо на вигляд вона здається нормальною.

Чи потрібно мити полуницю перед зберіганням

Мити полуницю перед зберіганням не варто. Волога прискорює псування ягід, тому після миття вони можуть швидше стати м’якими або вкритись цвіллю.

Найкраще мити полуницю безпосередньо перед тим, як ви плануєте її їсти або використовувати для приготування страв.

Що зробити з полуницею після покупки та як її зберігати в холодильнику

Спочатку обережно переберіть ягоди. Якщо є зіпсовані, запліснявілі, дуже м’які або розчавлені, їх потрібно прибрати. Одна ягода з цвіллю може швидко зіпсувати сусідні.

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Після цього полуницю краще перекласти з магазинної упаковки у чистий контейнер або миску. На дно можна покласти паперовий рушник — він вбере зайву вологу.

Найкраще зберігати полуницю в холодильнику в неглибокому контейнері. Ягоди бажано викладати в один або два шари, щоб вони не тиснули одна на одну.

Контейнер не варто закривати герметично. Краще залишити невеликий доступ повітря або накрити ягоди кришкою нещільно. Так полуниця менше «запарюється» і довше залишається свіжою.

Чи треба прибирати хвостики

Хвостики краще не прибирати перед зберіганням. Якщо відірвати зелені листочки заздалегідь, полуниця швидше пустить сік і стане м’якою.

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Очищати ягоди від хвостиків краще вже перед їжею або приготуванням.

Скільки можна зберігати полуницю

Свіжу полуницю найкраще з’їсти протягом 1–3 днів після покупки. Якщо ягоди дуже стиглі або м’які, їх краще використати того ж дня.

Щільні, сухі й свіжі ягоди можуть пролежати в холодильнику довше, але їх все одно варто регулярно перевіряти.

Що робити, якщо полуниця вже пом’ялася

Якщо полуниця просто пом’ялася, але не має цвілі, слизу чи неприємного запаху, її можна використати для смузі, лимонаду, соусу, варення, начинки або пюре.

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Такі ягоди краще не зберігати довго. Їх варто використати одразу або заморозити у вигляді пюре.

Чи можна зберігати полуницю при кімнатній температурі

При кімнатній температурі полуницю можна залишити лише ненадовго, якщо ви плануєте з’їсти її протягом кількох годин. У спеку ягоди швидко псуються, тому краще не тримати їх на столі цілий день.

Особливо не варто залишати полуницю на сонці або біля плити.

Як зрозуміти, що полуницю вже не можна їсти

Полуницю краще не їсти, якщо на ній є цвіль, слизький наліт, різкий кислий запах або сліди бродіння. Також варто викинути ягоди, які стали надто м’якими, потемніли й лежать у власному соку.

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Якщо сумніваєтеся, краще не ризикувати, особливо якщо полуниця довго лежала в теплі.

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