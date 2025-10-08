Поливання, яке губить спатифілум: головна помилка, через яку рослина хворіє і в’яне

Спатифілум. / © Unsplash

Спатифілуми відомі своїм блискучим зеленим листям і прямими квітами. Ця рослина родом з тропічних регіонів: процвітає в теплих, вологих умовах і віддає перевагу яскравому світлу та вологому ґрунту. Хоча ці рослини відомі своєю стійкістю, але вони дуже вибагливі до води.

Як підтримувати спатифілум ідеально зволоженим, як часто слід його поливати та як це робити правильно, розповіли експерти ресурсу Martha Stewart.

Як часто поливати спатифілум

Найкращий спосіб дізнатися, чи потрібно поливати рослину, — це помацати ґрунт. Полити треба, коли верхні 2,5-5 см шару відчуваються сухими.

Зазвичай спатифілум потрібно поливати кожні сім-десять днів, залежно від умов навколишнього середовища.

Важливі фактори

Сонячне світло, температура, ґрунт, розмір горщика та інші фактори визначатимуть, частіше чи рідше рослині потрібна вода.

Спатифілум потребує від шести до восьми годин яскравого, непрямого світла для процвітання. Однак, чим більше світла він отримує, тим швидше висихає ґрунт. У місцях з низьким рівнем освітлення ґрунт довше залишатиметься вологим, що призведе до рідшого поливу.

Тип ґрунту, який ви використовуєте для горщика, також відіграватиме певну роль. Легкі повітряні суміші (торф і перліт) висихатимуть швидше, ніж щільні (глинисті) ґрунти. Крім того, додавання мульчі поверх ґрунту допоможе йому утримувати більше вологи.

Спатифілум віддає перевагу температурам — від 18 до 29 градусів Цельсія. Якщо у вашому домі тепліше, то рослині знадобиться більше води. Низька вологість також призведе до швидшого висихання ґрунту. Це означає, що знадобиться більше додаткової води.

Ознаки надмірного поливання:

жовте листя, особливо в нижній частині рослини;

в’янення, навіть якщо ґрунт вологий;

неприємний запах, що виходить з ґрунту, свідчить про гниття коренів;

м’які стебла біля основи.

Ознаки недостатнього поливання:

поникле або в’яне листя, яке швидко відновлюється після поливу;

коричневі, хрусткі краї або кінчики листя.

сухий ґрунт, який відшаровується від стінок горщика

уповільнений ріст або скручування листя.

Як поливати лілію миру

Квіткарі радять здійснювати полив вранці, щоб дати час увібрати вологу до настання тепла, а також запобігти грибковим проблемам, які виникають через полив увечері. Ретельно поливайте лілію, доки зайва вода не стече до дна горщика.

Щоб створити відчуття, подібне до спа-процедур, варто помістити горщик в неглибокий піддон з водою на 15-20 хвилин, щоб волога рівномірно вбиралася.