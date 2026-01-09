Поливання може зашкодити: садівники пояснили, коли рослини краще не чіпати

Вазон / © Credits

Поливання у невдалий час може завдати шкоди як кімнатним, так і вуличним рослинам. Фахівці з садівництва попереджають: помилки знижують ефективність зволоження та підвищує ризик ураження коренів. Експерти поділилися, коли рослини краще залишити без води.

Про це повідомило видання martha stewart.

За словами Ендрю Порвола, засновника садового центру Sapcote, найгіршим часом для поливання вуличних рослин є спекотна середина дня. У цей період сонце пришвидшує випаровування, а краплі на листі можуть діяти як лінзи й спричиняти опіки. Узимку ризики ще більші: під час морозів вода здатна замерзати навколо кореневої системи та пошкоджувати її, тоді як більшість рослин у цей період перебувають у стані спокою і потребують мінімум вологи.

З кімнатними рослинами ситуація інша: доба та сезон мають менше значення, однак вечірній полив краще відкласти. Аріель Васкес із TeachMe.To пояснює, що взимку через менше світла й прохолодніше повітря рослини уповільнюють ріст, тому надлишок води може легко спричинити гниль або грибкові ураження.

Фахівці наголошують: основне правило — поливати рослини вранці. Це дає змогу кореням увібрати воду до початку спеки. Порвол радить робити це рясно, але нечасто — так коренева система зміцнюється і краще переносить посуху. Перед зволоженням варто перевіряти стан ґрунту. Ніколь Джонсі Берк із Gardenary Inc. радить занурити палець у землю: якщо вона суха до другого суглоба, час поливати.

Для кімнатних рослин важливо давати воді стекти та не залишати її в піддоні. Водночас садівники також рекомендують використовувати м’які насадки на шлангах або звичайні лійки, аби подавати воду ближче до ґрунту, не заливаючи листя.

Експерти нагадують: рослини найкраще поглинають вологу зранку, а поливання опівдні — неефективне і може стати стресом через різкий перепад температур. Оптимальною водою вважається дощова або фільтрована — без хлору та інших домішок.

Ознаками переливання можуть бути пожовтіння та гниття листя, поява цвілі або комах у ґрунті. Якщо ж рослина недоотримує воду, листя в’яне, висихає по краях, а земля стає твердою та розтрісканою.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, які рослини часто хворіють, втрачають свій привабливий вигляд і потребують більше часу на догляд, ніж можуть собі дозволити зайняті люди. Тому замість радості вони часто приносять роздратування і відчуття провини.