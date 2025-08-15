Як доглядати за петуніями, щоб довго цвіли / © Associated Press

Як правильно доглядати за петуніями, щоб вони цвіли до глибокої осені

Вчасне видалення зів’ялих квітів. Після відцвітання утворюються насіннєві коробочки, які забирають у рослини всі сили. Регулярне видалення старих бутонів стимулюватиме появу нових квітів. Обрізання пагонів. Якщо петунія почала витягуватися, обріжте верхівки пагонів на 1/3 довжини. Це спровокує активне кущення та появу бічних гілочок із бутонами. Регулярне поливання. Петунії люблять вологий ґрунт, але без застою води. У спеку краще поливати квіти вранці та ввечері, у прохолодні дні — раз на 2 дні. Комплексне підживлення. Окрім монофосфату калію, раз на 2-3 тижні можна чергувати підживлення з кальцієвою селітрою чи спеціальними добривами для квітів. Захист від вітру та дощів. Якщо восени погода дощова, петунії краще перемістити під накриття чи на балкон, щоб квіти не загнили. Осіннє омолодження. У вересні можна трохи обрізати кущики й підживити їх калійно-фосфорними добривами, щоб вони цвіли навіть коли холодно.

Чим підживити петунії у серпні, щоб довго цвіли

Українська квітникарка з Instagram-блогу rumyata_ поділилася перевіреним рецептом, який допоможе подовжити період цвітіння петуній. Про це пише ресурс gordonua.com.

Щоб стимулювати утворення нових бутонів, квітам потрібен калій. Для цього чудово підходить монофосфат калію — добриво, яке можна використовувати як для поливання під корінь, так і для оприскування листя.

Рецепт розчину для внесення під корінь:

15 г монофосфату калію, це приблизно 3 чайні ложки з гіркою;

10 літрів води;

добре розмішайте до повного розчинення.

Треба поливати під корінь, щоб розчин не потрапляв на квіти. Частота підживлення — раз на 10 днів.