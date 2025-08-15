- Дата публікації
Поливайте петунії у серпні цим підживленням — і вони рясно цвістимуть до глибокої осені
Петунії — улюблені квіти багатьох квітникарів, адже вони тішать яскравими кольорами та рясними квітами до самих заморозків. Однак для тривалого цвітіння їм потрібен правильний догляд.
Як правильно доглядати за петуніями, щоб вони цвіли до глибокої осені
Вчасне видалення зів’ялих квітів. Після відцвітання утворюються насіннєві коробочки, які забирають у рослини всі сили. Регулярне видалення старих бутонів стимулюватиме появу нових квітів.
Обрізання пагонів. Якщо петунія почала витягуватися, обріжте верхівки пагонів на 1/3 довжини. Це спровокує активне кущення та появу бічних гілочок із бутонами.
Регулярне поливання. Петунії люблять вологий ґрунт, але без застою води. У спеку краще поливати квіти вранці та ввечері, у прохолодні дні — раз на 2 дні.
Комплексне підживлення. Окрім монофосфату калію, раз на 2-3 тижні можна чергувати підживлення з кальцієвою селітрою чи спеціальними добривами для квітів.
Захист від вітру та дощів. Якщо восени погода дощова, петунії краще перемістити під накриття чи на балкон, щоб квіти не загнили.
Осіннє омолодження. У вересні можна трохи обрізати кущики й підживити їх калійно-фосфорними добривами, щоб вони цвіли навіть коли холодно.
Чим підживити петунії у серпні, щоб довго цвіли
Українська квітникарка з Instagram-блогу rumyata_ поділилася перевіреним рецептом, який допоможе подовжити період цвітіння петуній. Про це пише ресурс gordonua.com.
Щоб стимулювати утворення нових бутонів, квітам потрібен калій. Для цього чудово підходить монофосфат калію — добриво, яке можна використовувати як для поливання під корінь, так і для оприскування листя.
Рецепт розчину для внесення під корінь:
15 г монофосфату калію, це приблизно 3 чайні ложки з гіркою;
10 літрів води;
добре розмішайте до повного розчинення.
Треба поливати під корінь, щоб розчин не потрапляв на квіти. Частота підживлення — раз на 10 днів.