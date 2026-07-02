Поливайте цим огірки у спеку і будете здивовані врожаєм

Підживлення огірків у спеку

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У період високих температур городники часто стикаються із в’яненням гудини огірків, появою плям та пожовтінням листя. Такі зміни, викликані спекотною погодою або розвитком хвороб, призводять до значного зниження врожайності. Для порятунку рослин та стимуляції активного плодоношення існує простий домашній засіб на основі трьох доступних компонентів.

Для приготування розчину необхідно взяти 5 літрів води, додати туди пів літра молока, 15 крапель йоду та 1 столову ложку рідкого мила. Отриманою сумішшю ретельно обприскують огіркові кущі, обробляючи листові пластини з обох боків — як зверху, так і знизу.

Як застосовувати розчин для підживлення огірків

Регулярність обробки — процедуру проводять суворо один раз на 7 днів.

Норма витрат суміші — на кожен 1 квадратний метр насаджень використовують 1 літр готового розчину.

Спосіб внесення — засіб підходить як для обприскування по листу, так і для повноцінного підживлення рослин.

Чим корисне таке підживлення

Поєднання молока та йоду надійно захищає огірки від небезпечних захворювань, забезпечує здоровий вигляд листю і перешкоджає його передчасному опаданню.

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Молочний жир і лактоза створюють на поверхні вегетативної маси тонку захисну плівку, яка блокує проникнення спороносних грибків, зокрема збудників борошнистої роси та пероноспорозу, а також стримує поширення попелиці та павутинного кліща.

Йод, своєю чергою, виступає потужним природним антисептиком, який дезінфікує мікротріщини на стеблах і листі, запобігаючи розвитку прикореневих гнилі та бактеріозу.

Окрім захисного ефекту, суміш активно насичує рослини корисними мікроелементами — калієм, фосфором, кальцієм і азотом, які містяться в молочній сироватці чи незбираному молоці.

Така поживна підтримка активізує обмін речовин, стимулює утворення нових зав’язей, повністю прибирає гіркоту з плодів та значно підвищує врожайність огірків, завдяки чому збирати хрусткі зеленці доведеться відрами до самої осені.

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