Чому насправді жовтіє пір’я часнику та цибулі

Жовті пір’їни у цибулі та часнику — це сигнал, що рослинам не вистачає поживних речовин або вони переживають стрес через погодні умови. Однак проблему можна швидко вирішити. Існує простий розчин, який допомагає відновити зелений колір і активізувати зростання овочів буквально за кілька днів. Головне, правильно його приготувати і застосувати.

Пожовтіння найчастіше пов’язане з нестачею азоту, який відповідає за насичений зелений колір та активне зростання. Також причиною може бути холодний ґрунт, нестача вологи чи слабка коренева система. Іноді проблема виникає через шкідників або ущільнений ґрунт, який не пропускає повітря. У будь-якому випадку рослина сигналізує, що їй не вистачає живлення.

Яку рідину використати, щоб жовте пір’я стало зеленим

Найпростіший та ефективний варіант — це розчин на основі нашатирного спирту. У ньому міститься доступний азот, який швидко засвоюється рослинами. Для приготування достатньо додати 1 столову ложку нашатирного спирту на 10літрів води та добре перемішати. Такий розчин не тільки підживлює, а й частково відлякує шкідників, що є додатковою перевагою.

Полив потрібно проводити по вологому ґрунту, щоб уникнути опіку коренів. Розчин вносять під корінь, намагаючись не заливати листя. Уже через 1-2 дні пір’я починає набувати більш насиченого зеленого кольору, а через кілька днів стає помітно міцнішим. Важливо не перевищувати концентрацію і не використовувати підживлення занадто часто.