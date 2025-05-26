Що робити, якщо жовтіє часник та цибуля

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Пожовтіння пір’я цибулі й часнику наприкінці весни — це вкрай поширена проблема, з якою стикаються багато досвідчених городників. Так, це досить неприємне видовище, однак не варто засмучуватися, адже проблему досить просто вирішити, якщо вчасно допомогти городині. Цей засіб допоможе оживити навіть дуже кволі рослини і поверне пір’ю цибулі й часнику живий зелений колір і здоровий вигляд.

Чим обробити часник і цибулю, щоб жовте пір’я стало зеленим за 2 дні

Зазвичай, часник та цибуля жовтіють тоді, коли їм не вистачає підживлення. Якщо корені культури не забезпечують достатнього надходження корисних речовин, то наземна частина починає «голодувати» і жовтіє.

Щоб повернути городнім культурам силу, треба підживити їх правильним добривом. Саме воно допоможе швидко оздоровити цибулю та часник.

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Приготування підживлення. Для приготування добрива треба чайна ложка кальцієвої селітри, столова ложка нашатирного спирту, столова ложка сухої гірчиці і 10 літрів теплої води. Всі складники необхідно ретельно перемішати до повного розчинення і дати настоятися упродовж години.

Як правильно застосовувати приготоване добриво. Отриманим розчином необхідно рясно полити цибулю та часник під корінь, щоб швидко вирішити проблему. Рекомендовано проводити підживлення після дощу, коли ґрунт досить вологий. Або перед тим, як вносити добриво, рясно полийте грядки.

Результат не змусить себе довго чекати. Вже через два дні жовте пір’я набуде насиченого зеленого кольору, а цибуля і часник почнуть активно рости і формуватимуть великі головки. Це підживлення здатне врятувати навіть дуже хворі овочеві культури.