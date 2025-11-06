Двері

Реклама

Коли температура знижується, а рівень вологості постійно змінюється, багато людей помічають знайому осінню проблему — двері починають скрипіти. Фахівці пояснюють: через холод дерево та метал стискаються, а петлі висихають або тверднуть. Як результат — характерний звук щоразу, коли відкриваєш двері.

Про це повідомило видання Express.

Експерти радять просте рішення — використати засіб для миття посуду. Щоб прибрати скрип, достатньо нанести кілька крапель засобу на петлю, кілька разів відкрити й закрити двері, а потім витерти залишки серветкою. Користувачі соцмереж підтверджують ефективність методу — двері перестають скрипіти буквально за хвилину.

Реклама

На відміну від кулінарної олії чи спеціальних спреїв, мийний засіб не жирний, не залишає плям і водночас очищує петлі від пилу — однієї з головних причин неприємного звуку.

Метод оцінив і користувач Reddit: «Просто нанесіть невелику кількість засобу на верхню частину петлі, потріть пальцями, кілька разів відкрийте та закрийте дверцята, витріть залишки серветкою, і скрип має зникнути».

Нагадаємо, пуховики й куртки цілком реально доглядати вдома, якщо розуміти правильну техніку прання. Ось кілька перевірених порад, які допомагають зберегти форму, об’єм і бездоганний вигляд верхнього одягу.