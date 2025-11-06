ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
73
Час на прочитання
1 хв

Полийте двері засобом для миття посуду в листопаді — лайфгак експертів шокував Мережу

Холодна та волога погода може стати причиною скрипучих дверей. Експерти радять простий спосіб позбутися звуку без мастил — за допомогою мийного засобу.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Двері

Двері

Коли температура знижується, а рівень вологості постійно змінюється, багато людей помічають знайому осінню проблему — двері починають скрипіти. Фахівці пояснюють: через холод дерево та метал стискаються, а петлі висихають або тверднуть. Як результат — характерний звук щоразу, коли відкриваєш двері.

Про це повідомило видання Express.

Експерти радять просте рішення — використати засіб для миття посуду. Щоб прибрати скрип, достатньо нанести кілька крапель засобу на петлю, кілька разів відкрити й закрити двері, а потім витерти залишки серветкою. Користувачі соцмереж підтверджують ефективність методу — двері перестають скрипіти буквально за хвилину.

На відміну від кулінарної олії чи спеціальних спреїв, мийний засіб не жирний, не залишає плям і водночас очищує петлі від пилу — однієї з головних причин неприємного звуку.

Метод оцінив і користувач Reddit: «Просто нанесіть невелику кількість засобу на верхню частину петлі, потріть пальцями, кілька разів відкрийте та закрийте дверцята, витріть залишки серветкою, і скрип має зникнути».

Нагадаємо, пуховики й куртки цілком реально доглядати вдома, якщо розуміти правильну техніку прання. Ось кілька перевірених порад, які допомагають зберегти форму, об’єм і бездоганний вигляд верхнього одягу.

Дата публікації
Кількість переглядів
73
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie