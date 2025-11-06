- Дата публікації
Полийте двері засобом для миття посуду в листопаді — лайфгак експертів шокував Мережу
Холодна та волога погода може стати причиною скрипучих дверей. Експерти радять простий спосіб позбутися звуку без мастил — за допомогою мийного засобу.
Коли температура знижується, а рівень вологості постійно змінюється, багато людей помічають знайому осінню проблему — двері починають скрипіти. Фахівці пояснюють: через холод дерево та метал стискаються, а петлі висихають або тверднуть. Як результат — характерний звук щоразу, коли відкриваєш двері.
Про це повідомило видання Express.
Експерти радять просте рішення — використати засіб для миття посуду. Щоб прибрати скрип, достатньо нанести кілька крапель засобу на петлю, кілька разів відкрити й закрити двері, а потім витерти залишки серветкою. Користувачі соцмереж підтверджують ефективність методу — двері перестають скрипіти буквально за хвилину.
На відміну від кулінарної олії чи спеціальних спреїв, мийний засіб не жирний, не залишає плям і водночас очищує петлі від пилу — однієї з головних причин неприємного звуку.
Метод оцінив і користувач Reddit: «Просто нанесіть невелику кількість засобу на верхню частину петлі, потріть пальцями, кілька разів відкрийте та закрийте дверцята, витріть залишки серветкою, і скрип має зникнути».
