ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
39
Час на прочитання
2 хв

Полийте фіалку цим настоєм зі шкірок — і вона пишно зацвіте: секрет професійних флористів

Це простий, безпечний і бюджетний стимулятор росту, який давно використовують професійні квітникарі.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Як змусити фіалку зацвісти

Як змусити фіалку зацвісти / © pixabay.com

Фіалки — вкрай примхливі кімнатні квіти, які часто відмовляються цвісти без правильного догляду та якісного підживлення. Багато флористів користуються простими натуральними стимуляторами, що забезпечують рослинам силу, яскравий колір і тривале цвітіння. Один із найефективніших засобів — це настій зі звичайних овочевих чи фруктових шкірок, який легко приготувати вдома і не витрачати зайвих коштів на добрива.

Як змусити фіалку зацвісти: натуральний настій зі шкірок

Фахівці радять використовувати підживлення на основі бананових шкірок — це безпечний, екологічний і дуже результативний спосіб забезпечити фіалкам необхідні мікроелементи. Бананова шкірка містить калій, магній та невелику кількість фосфору, саме ці речовини відповідають за утворення бутонів і яскравий колір квітів.

Як приготувати настій зі шкірок банана.

  • Візьміть 1-2 свіжі бананові шкірки. Чим вони свіжіші, тим більше корисних речовин перейде у воду.

  • Наріжте їх дрібними шматочками. Це пришвидшить процес настоювання.

  • Залийте літру теплої води. Не використовуйте окріп — висока температура знищує частину мікроелементів.

  • Настоюйте 24 години в темному місці. За цей час вода насичується калієм, органічними кислотами та природними стимуляторами.

  • Процідіть настій. Шматочки краще не використовувати, щоб не утворювалася цвіль у ґрунті.

  • Розбавте водою у співвідношенні 1:3. Концентрований настій може бути надто сильним для коренів.

Як правильно поливати фіалки настоєм із бананових шкірок

  • Поливайте фіалки під корінь раз на 10-14 днів.

  • Не використовуйте настій на пересушений ґрунт, попередньо зробіть легкий полив чистою водою.

  • Підживлення особливо ефективне у період формування бутонів та після пересаджування.

Бананові шкірки — природне джерело калію, який:

  • підсилює цвітіння;

  • допомагає рослині нарощувати міцні квітконоси;

  • покращує стійкість до захворювань;

  • забезпечує насичений колір пелюсток;

  • підвищує загальний тонус рослини.

Такий настій діє м’яко, не обпалює корені й підходить для регулярного використання, на відміну від мінеральних добрив.

Дата публікації
Кількість переглядів
39
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie