Фіалки — вкрай примхливі кімнатні квіти, які часто відмовляються цвісти без правильного догляду та якісного підживлення. Багато флористів користуються простими натуральними стимуляторами, що забезпечують рослинам силу, яскравий колір і тривале цвітіння. Один із найефективніших засобів — це настій зі звичайних овочевих чи фруктових шкірок, який легко приготувати вдома і не витрачати зайвих коштів на добрива.

Як змусити фіалку зацвісти: натуральний настій зі шкірок

Фахівці радять використовувати підживлення на основі бананових шкірок — це безпечний, екологічний і дуже результативний спосіб забезпечити фіалкам необхідні мікроелементи. Бананова шкірка містить калій, магній та невелику кількість фосфору, саме ці речовини відповідають за утворення бутонів і яскравий колір квітів.

Як приготувати настій зі шкірок банана.

Візьміть 1-2 свіжі бананові шкірки. Чим вони свіжіші, тим більше корисних речовин перейде у воду.

Наріжте їх дрібними шматочками. Це пришвидшить процес настоювання.

Залийте літру теплої води. Не використовуйте окріп — висока температура знищує частину мікроелементів.

Настоюйте 24 години в темному місці. За цей час вода насичується калієм, органічними кислотами та природними стимуляторами.

Процідіть настій. Шматочки краще не використовувати, щоб не утворювалася цвіль у ґрунті.

Розбавте водою у співвідношенні 1:3. Концентрований настій може бути надто сильним для коренів.

Як правильно поливати фіалки настоєм із бананових шкірок

Поливайте фіалки під корінь раз на 10-14 днів.

Не використовуйте настій на пересушений ґрунт, попередньо зробіть легкий полив чистою водою.

Підживлення особливо ефективне у період формування бутонів та після пересаджування.

Бананові шкірки — природне джерело калію, який:

підсилює цвітіння;

допомагає рослині нарощувати міцні квітконоси;

покращує стійкість до захворювань;

забезпечує насичений колір пелюсток;

підвищує загальний тонус рослини.

Такий настій діє м’яко, не обпалює корені й підходить для регулярного використання, на відміну від мінеральних добрив.