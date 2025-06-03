Найкраще добриво для полуниці / © Pixabay

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Полуниця бере поживні речовини з ґрунту, яких навесні і на початку літа мало, щоб рослина змогла сформувати велику кількість ягід. Дефіцит мінералів може негативно позначитися і на смакових якостях урожаю. Основні речовини, які полуниця повинна отримати під час цвітіння, це магній, калій, бор та кальцій.

Щоб дати полуниці все, що вона потребує, спробуйте таке рідке добриво. В 10 л води розведіть 1 ст. ложку сульфату калію та 4 ст. ложки попередньо просіяної деревної золи. Також окремо у склянці (в гарячій воді) розведіть 1 ч. ложку борної кислоти і додайте до інших інгредієнтів. Все ретельно перемішайте і одразу поливайте грядки.

Під кожен кущик потрібно налити не менше 1 л такого розчину. Поливати фахівці радять виключно під корінь, щоб не спалити листя. Повторіть підживлення через 2 тижні за необхідності. Ви помітите, що рослини стали значно міцнішими, листя зеленішим, вони формують більше зав’язей, а тому урожайність зросте.

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