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Полийте цим дині наприкінці червня — й отримаєте багато великих, ароматних і солодких плодів
Щоб виростити смачні, соковиті й медові дині, їх треба правильно підживлювати. Наприкінці червня культура входить у ключову фазу росту, тому саме в цей період їй найбільше потрібні поживні речовини.
Розповідаємо, яким розчином найкраще полити дині наприкінці червня, щоб виросли великими, смачними та ароматними.
Чим підживити дині наприкінці червня, щоб виросли великими, солодкими й ароматними
Настій попелу для солодкого смаку. Щоб дині виросли ароматними й солодкими, їм потрібен калій. Одним із найкращих варіантів для підживлення буде деревний попіл. Для приготування настою треба склянку попелу розвести в 10 літрах теплої води й дати настоятися упродовж доби. Перед застосуванням настій необхідно процідити. Поливати грядку краще по зволоженому ґрунту раз на 7–10 днів. Таке підживлення зробить дині солодкими й ароматними.
Настій перегною для великого розміру та соковитості. Щоб дині були великими та м’ясистими, їм потрібен фосфор і азот. Для приготування добрива треба одну частину перегною залити п’ятьма частинами води і настояти 3 дні. Перед внесенням концентрат необхідно розбавити водою у пропорції 1:3 і полити дині під корінь. Таке підживлення стимулюватиме ріст плодів.
Коли та як правильно поливати дині
Поливати найкраще вранці та ввечері, необхідно уникати спеки, щоб не попалити листя.
Після поливу обов’язково розпушіть ґрунт, аби уникнути застоювання води.
У період наливання плодів культуру треба рясно поливати раз на 6 днів.
У середині липня полив варто обмежити, тоді дині будуть солодшими.
Дині не люблять холодну воду, краще використовувати нагріту на сонці.
Уникайте застою вологи під корінням, це може викликати його загнивання.