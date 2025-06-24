Настій попелу для солодкого смаку. Щоб дині виросли ароматними й солодкими, їм потрібен калій. Одним із найкращих варіантів для підживлення буде деревний попіл. Для приготування настою треба склянку попелу розвести в 10 літрах теплої води й дати настоятися упродовж доби. Перед застосуванням настій необхідно процідити. Поливати грядку краще по зволоженому ґрунту раз на 7–10 днів. Таке підживлення зробить дині солодкими й ароматними.

Настій перегною для великого розміру та соковитості. Щоб дині були великими та м’ясистими, їм потрібен фосфор і азот. Для приготування добрива треба одну частину перегною залити п’ятьма частинами води і настояти 3 дні. Перед внесенням концентрат необхідно розбавити водою у пропорції 1:3 і полити дині під корінь. Таке підживлення стимулюватиме ріст плодів.