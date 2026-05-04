Полийте цим розчином малину перед цвітінням — і солодкі ягоди збиратимете відрами

Щоб малинові кущі дали великі, соковиті й солодкі ягоди, достатньо вчасно підтримати їх простим домашнім розчином.

Чим підживити малину перед цвітінням

Малина може давати щедрий урожай навіть без дорогих добрив, якщо правильно підживити її у ключовий період — перед цвітінням. Саме в цей час закладається кількість і якість майбутніх ягід, адже багато садівників помічають, що кущі ростуть добре, але ягоди дрібні та не дуже солодкі. Причина часто криється у нестачі поживних речовин, які легко компенсувати простими домашніми розчинами.

Чим підживити малину перед цвітінням: ефективний домашній розчин

Один з найдієвіших варіантів — розчин деревної золи з додаванням невеликої кількості цукру. Саме така суміш забезпечує рослину калієм, який відповідає за солодкість ягід, та одночасно активізує потрібні процеси у ґрунті.

Для приготування беруть приблизно 1 склянку деревної золи на відро теплої води, добре перемішують і дають настоятися кілька годин. Після цього додають 1 столову ложку цукру, ще раз перемішують і поливають кущі під корінь. Такий розчин швидко засвоюється та стимулює формування більшої кількості зав’язі.

Деревний попіл є природним джерелом калію і фосфору — саме цих елементів малина найбільше потребує перед цвітінням. Вони впливають на розмір ягід, їхню солодкість і врожайність. Цукор у невеликій кількості допомагає активізувати мікрофлору ґрунту, що покращує засвоєння поживних речовин.

Як правильно підживлювати малину

Поливання треба проводити по вологому ґрунту, щоб уникнути пошкодження коренів. Найкраще робити це у вечірній час або в похмуру погоду. Достатньо одного такого підживлення перед початком цвітіння, щоб помітно покращити результат.

Окрім підживлення, важливо не забувати про регулярне поливання і розпушування ґрунту. Малина не любить пересихання, особливо в період формування ягід. Також варто прибирати зайві пагони, щоб рослина спрямовувала сили на формування ягід.

