Помади, яких краще уникати після 50: відтінки, що візуально підкреслюють зморшки й роблять обличчя старшим

Яких відтінків помад краще уникати після 50 / © unsplash.com

Втім, після 50 років вибір відтінку потребує особливої уважності — адже деякі кольори здатні не прикрасити, а навпаки, додати віку та підкреслити недоліки.

За словами візажистів, існують відтінки помади, які після 50 років краще обходити стороною — і ось чому це важливо.

Темно-бордовий: забирає свіжість обличчя

Бордовий виглядає благородно, але глибокий темний відтінок підкреслює зморшки навколо губ. З віком природний пігмент шкіри та губ втрачається, а надто темні кольори роблять обличчя втомленим і тьмяним.

Що обрати замість: теплі та свіжі відтінки — рожевий, персиковий, теракотовий, кавуновий, ягідний або малиновий. Вони додають губам м’якості та омолоджують обличчя.

Темно-коричневий: додає віку та звужує губи

Глибокі коричневі тони поглинають світло, через що губи виглядають вузькими, а обличчя — менш живим. Особливо слід уникати майже чорних або винних відтінків — вони роблять вираз строго серйозним і підкреслюють вікові зміни.

Що обрати замість: світліші, теплі відтінки з атласною або глянцевою текстурою, які повертають обличчю сяйво.

Темна слива: підкреслює сухість і робить зуби жовтими

Сливові та фіолетові помади, особливо матові, виділяють зморшки та сухість губ. Крім того, вони візуально роблять зуби жовтими, особливо якщо емаль не ідеально біла.

Що обрати замість: зволожуючі текстури з легким блиском у м’яких відтінках. Для акуратного контуру можна використовувати прозорий олівець або підбирати колір максимально близький до природного тону губ.

Після 50 краса криється в деталях. Помада може стати вашим союзником або, навпаки, зіпсувати весь образ. Обирайте теплі, живі відтінки з легким блиском — і ваше обличчя завжди виглядатиме свіжим та доглянутим.