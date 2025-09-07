ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
42
Час на прочитання
2 хв

Помади, яких краще уникати після 50: відтінки, що візуально підкреслюють зморшки й роблять обличчя старшим

Правильно підібрана помада може буквально перетворити обличчя: надати йому свіжості, підкреслити здорове сяйво шкіри та зробити губи візуально об’ємнішими й доглянутими.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Яких відтінків помад краще уникати після 50

Яких відтінків помад краще уникати після 50 / © unsplash.com

Втім, після 50 років вибір відтінку потребує особливої уважності — адже деякі кольори здатні не прикрасити, а навпаки, додати віку та підкреслити недоліки.

За словами візажистів, існують відтінки помади, які після 50 років краще обходити стороною — і ось чому це важливо.

Темно-бордовий: забирає свіжість обличчя

Бордовий виглядає благородно, але глибокий темний відтінок підкреслює зморшки навколо губ. З віком природний пігмент шкіри та губ втрачається, а надто темні кольори роблять обличчя втомленим і тьмяним.

Що обрати замість: теплі та свіжі відтінки — рожевий, персиковий, теракотовий, кавуновий, ягідний або малиновий. Вони додають губам м’якості та омолоджують обличчя.

Темно-коричневий: додає віку та звужує губи

Глибокі коричневі тони поглинають світло, через що губи виглядають вузькими, а обличчя — менш живим. Особливо слід уникати майже чорних або винних відтінків — вони роблять вираз строго серйозним і підкреслюють вікові зміни.

Що обрати замість: світліші, теплі відтінки з атласною або глянцевою текстурою, які повертають обличчю сяйво.

Темна слива: підкреслює сухість і робить зуби жовтими

Сливові та фіолетові помади, особливо матові, виділяють зморшки та сухість губ. Крім того, вони візуально роблять зуби жовтими, особливо якщо емаль не ідеально біла.

Що обрати замість: зволожуючі текстури з легким блиском у м’яких відтінках. Для акуратного контуру можна використовувати прозорий олівець або підбирати колір максимально близький до природного тону губ.

Після 50 краса криється в деталях. Помада може стати вашим союзником або, навпаки, зіпсувати весь образ. Обирайте теплі, живі відтінки з легким блиском — і ваше обличчя завжди виглядатиме свіжим та доглянутим.

Дата публікації
Кількість переглядів
42
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie