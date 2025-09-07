- Дата публікації
Помади, яких краще уникати після 50: відтінки, що візуально підкреслюють зморшки й роблять обличчя старшим
Правильно підібрана помада може буквально перетворити обличчя: надати йому свіжості, підкреслити здорове сяйво шкіри та зробити губи візуально об’ємнішими й доглянутими.
Втім, після 50 років вибір відтінку потребує особливої уважності — адже деякі кольори здатні не прикрасити, а навпаки, додати віку та підкреслити недоліки.
За словами візажистів, існують відтінки помади, які після 50 років краще обходити стороною — і ось чому це важливо.
Темно-бордовий: забирає свіжість обличчя
Бордовий виглядає благородно, але глибокий темний відтінок підкреслює зморшки навколо губ. З віком природний пігмент шкіри та губ втрачається, а надто темні кольори роблять обличчя втомленим і тьмяним.
Що обрати замість: теплі та свіжі відтінки — рожевий, персиковий, теракотовий, кавуновий, ягідний або малиновий. Вони додають губам м’якості та омолоджують обличчя.
Темно-коричневий: додає віку та звужує губи
Глибокі коричневі тони поглинають світло, через що губи виглядають вузькими, а обличчя — менш живим. Особливо слід уникати майже чорних або винних відтінків — вони роблять вираз строго серйозним і підкреслюють вікові зміни.
Що обрати замість: світліші, теплі відтінки з атласною або глянцевою текстурою, які повертають обличчю сяйво.
Темна слива: підкреслює сухість і робить зуби жовтими
Сливові та фіолетові помади, особливо матові, виділяють зморшки та сухість губ. Крім того, вони візуально роблять зуби жовтими, особливо якщо емаль не ідеально біла.
Що обрати замість: зволожуючі текстури з легким блиском у м’яких відтінках. Для акуратного контуру можна використовувати прозорий олівець або підбирати колір максимально близький до природного тону губ.
Після 50 краса криється в деталях. Помада може стати вашим союзником або, навпаки, зіпсувати весь образ. Обирайте теплі, живі відтінки з легким блиском — і ваше обличчя завжди виглядатиме свіжим та доглянутим.