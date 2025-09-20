ТСН у соціальних мережах

Помади сезону: відтінки, що задають тренд восени 2025 року

Осінь 2025 у світі краси задає нові правила: легкі літні відтінки відступають, а на сцену виходять насичені, глибокі та виразні кольори, що створюють драматичний і незабутній образ.

Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Які відтінки помад модні восени 2025 року

Які відтінки помад модні восени 2025 року / © unsplash.com

Цей сезон став часом, коли губна помада перетворюється на головний акцент образу, а палітри та текстури дають змогу створювати як сміливі, так і витончено стримані луки.

Найпомітніший тренд цієї осені — винні та бордові відтінки. Глибоке бордо, насичене бургунді та оксамитовий винний колір знову на піку популярності, надаючи образу вишуканості та загадковості. Ці відтінки особливо ефектні в поєднанні з нейтральним макіяжем очей або класичним smoky eye, підкреслюючи елегантність і драматичність.

Не менш актуальні теплі “земляні” тони — коричнево-рудий та теракотовий спектр. Вони ідеально підходять для денного макіяжу, гармонійно поєднуючись із природними осінніми відтінками гардероба. Такі кольори надають образу природності, підкреслюють тепло шкіри і особливо гармонійно виглядають на засмаглій або смуглявій шкірі.

Для прихильниць ніжного стилю трендом стануть приглушені нюдові відтінки з холодним підтоном. Вони створюють ефект “макіяжу без макіяжу”, балансуючи яскраві акценти очей або аксесуарів. Такі помади ідеальні для ділових образів, коли потрібна стриманість, але водночас важливий доглянутий і сучасний вигляд.

Червоно-помаранчеві відтінки теж не здають позицій — від класичного холодного червоного до теплих томатних тонів. Ця палітра повертає червоним помадам статус позачасової класики, яка додає впевненості та робить образ виразним. Стилісти радять експериментувати з фінішем: матові текстури залишаються безпрограшним вибором для вечора, а сатинові та легкі кремові варіанти стають фаворитами денного макіяжу.

Загальна тенденція сезону — багатство відтінків і текстур, що дозволяє адаптувати помаду під будь-який настрій і подію. Осінь 2025 закликає не боятися виразності, але водночас залишати місце для природності.

