Помідори виростуть м’ясистими й цукровими: чим підживити, які добрива найкращі

Після садіння у відкритий ґрунт помідори обов’язково треба підживлювати, тоді виростуть великі, м’ясисті й солодкі плоди.

Розповідаємо, яке добриво найкраще для томатів, чим треба підживлювати, щоб помідори були солодкими та мали правильну форму.

Чим підживити розсаду помідорів після висаджування у відкритий ґрунт

Перше підживлення необхідно робити, як тільки розсада добре укоріниться, десь на десятий день після висаджування у відкритий ґрунт. Щойно ви помітите, що помідори почали активно йти в ріст, з’являються нові листочки, отже, рослини зміцніли, добре укорінилися, їх можна вже удобрювати перший раз.

Вибирати добрива треба за потребою рослин, це можна визначити по зовнішньому вигляду. Якщо розсада має тонкі стебла й невелике листя, значить, їй не вистачає азоту. Тоді перше підживлення треба робити азотистими добривами. Це можуть бути комплексні добрива чи кальцієва селітра, яку необхідно розводити водою у розрахунку 10 грамів на 10 літрів води.

Якщо томати потребують кальцію, то на верхівках рослин може з’являтися гниль. Це свідчить про те, що рослина має надлишок калію.

Коли помідори мають товстий стовбур і велике листя, то азотні добрива для них не підходять, треба брати підживлення з умістом калію, кальцію та фосфору.

Також томати підживлюють сумішшю добрив, щоб вони були м’ясистими й мали правильну форму. Такі добрива краще вносити тоді, коли вже є зав’язь.

Чим підживити помідори, щоб були цукровими та м'ясистими

Таке підживлення треба робити тоді, коли помідори почнуть наливатися, у суху ясну погоду. Для приготування добрива візьміть воду і пресовані пекарські дріжджі. На п’ять літрів води треба 10 грамів дріжджів, півсклянки цукру та 50 грамів сінної палички.

Розчиніть у воді дріжджі, цукор та сінну паличку, все добре перемішайте. Рідину настоювати не треба, відразу зробіть обприскування помідорів. Таке підживлення можна повторити через два-три тижні. Помідори виростуть цукровими та м’ясистими.

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