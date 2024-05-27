Помідори та перці потішать гарним урожаєм, якщо їх підживити звичайним пшоном

Кожний городник знає, що для того, щоб отримати гарний врожай, рослину потрібно підживлювати й не один раз. Для тих, хто не хоче використовувати мінеральні добрива можна завжди знайти заміну та підживити культури органікою.Тим більше, що є багато органічних домашніх підживлень, на які овочі добре відгукуються, добре ростуть та родять. Чим лише не підживлюють рослини — попелом, йодом, банановими шкірками, настоєм кропиви тощо.

Але мало хто чув про підживлення помідорів та перцю пшоном. Тож як добриво можна використовувати звичайне пшоно.

Користь пшона для підживлення перцю та помідорів

Пшоно містить багато азотистих сполук, які, як відомо, життєво необхідні для нормального росту і розвитку рослин, особливо для нарощування зеленої маси.

Пшоно — чудове джерело вітамінів групи B. Ці вітаміни необхідні для зміцнення імунітету рослини та боротьби з грибковими захворюваннями, для активного розвитку кореневої системи та нарощування зеленої маси. Що дуже важливо ці вітаміни необхідні для формування зав'язі й набору ваги плодів.

А ще в пшоні багато таких мікроелементів, як калій, магній, фосфор, кальцій, цинк і ін.

Переваги підживлення овочів пшоном крім його багатого змісту ще й в тому, що всі корисні речовини гарно засвоюються овочевими культурами з пшона. Найголовніша перевага такої підгодівлі — це відсутність «передозування» у рослин.

Як приготувати підгодівлю з пшона та підживлювати нею перець та помідори

Як приготувати підгодівлю з пшона

На один кілограм пшона потрібна п'ять літрів теплої води. Краще не використовувати гарячу воду, через високу температуру може зруйнуватися частина корисних елементів.

Заливаємо пшоно водою і ставимо настій в тепле, темне місце на 5 діб .

Після розбавляємо настій 5 літрами теплої води і поливаємо рослини.

Під кожен кущик досить внести по 1 літру такого підживлення.

Як підживлювати пшоном

Перший раз підживити пшоном можна через пару днів після висадки розсади в ґрунт. Помічено, що розсада краще приживається та йде в ріст.

Вдруге настій із пшона використовують в період цвітіння.

Третя підгодівля пшоном робиться через два тижні, на момент зав’язування плодів.

Таке підживлення не лише забезпечить міцний імунітет саджанців, плоди зробить великими та солодкими, а й покращить склад ґрунту -- земля стає більш рихлою і плодючою.

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