Помідори та перці потішать гарним урожаєм, якщо їх підживити звичайним пшоном

Як використовувати пшоно на городі
Кожний городник знає, що для того, щоб отримати гарний врожай, рослину потрібно підживлювати й не один раз. Для тих, хто не хоче використовувати мінеральні добрива можна завжди знайти заміну та підживити культури органікою.Тим більше, що є багато органічних домашніх підживлень, на які овочі добре відгукуються, добре ростуть та родять. Чим лише не підживлюють рослини — попелом, йодом, банановими шкірками, настоєм кропиви тощо.
Але мало хто чув про підживлення помідорів та перцю пшоном. Тож як добриво можна використовувати звичайне пшоно.
Користь пшона для підживлення перцю та помідорів
- Пшоно містить багато азотистих сполук, які, як відомо, життєво необхідні для нормального росту і розвитку рослин, особливо для нарощування зеленої маси.
- Пшоно — чудове джерело вітамінів групи B. Ці вітаміни необхідні для зміцнення імунітету рослини та боротьби з грибковими захворюваннями, для активного розвитку кореневої системи та нарощування зеленої маси. Що дуже важливо ці вітаміни необхідні для формування зав'язі й набору ваги плодів.
- А ще в пшоні багато таких мікроелементів, як калій, магній, фосфор, кальцій, цинк і ін.
Переваги підживлення овочів пшоном крім його багатого змісту ще й в тому, що всі корисні речовини гарно засвоюються овочевими культурами з пшона. Найголовніша перевага такої підгодівлі — це відсутність «передозування» у рослин.
Як приготувати підгодівлю з пшона та підживлювати нею перець та помідори
Як приготувати підгодівлю з пшона
- На один кілограм пшона потрібна п'ять літрів теплої води. Краще не використовувати гарячу воду, через високу температуру може зруйнуватися частина корисних елементів.
- Заливаємо пшоно водою і ставимо настій в тепле, темне місце на 5 діб .
- Після розбавляємо настій 5 літрами теплої води і поливаємо рослини.
- Під кожен кущик досить внести по 1 літру такого підживлення.
Як підживлювати пшоном
- Перший раз підживити пшоном можна через пару днів після висадки розсади в ґрунт. Помічено, що розсада краще приживається та йде в ріст.
- Вдруге настій із пшона використовують в період цвітіння.
- Третя підгодівля пшоном робиться через два тижні, на момент зав’язування плодів.
Таке підживлення не лише забезпечить міцний імунітет саджанців, плоди зробить великими та солодкими, а й покращить склад ґрунту -- земля стає більш рихлою і плодючою.
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