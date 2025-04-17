Помідори будуть без фітофтори: чим найкраще обробити овочі, щоб позбутися хвороби

Як позбутися фітофтори на помідорах

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Фітофтора виникає там, де є тепле вологе середовище. Її збудники можуть жити упродовж тривалого часу у вигляді спор або міцелію в зараженому ґрунті. І за сприятливих умов — високій вологості та перепадів температури, фітофтора дуже швидко поширюється. І її буває досить складно позбутися навіть досвідченим садівникам. Однак є кілька засобів, які допоможуть швидко позбутися фітофторозу на помідорах, баклажанах і картоплі.

Чим окропити грядку з помідорами, щоб не було фітофтори

Якщо помідори уражені фітофторозом, на плодах і стеблах будуть коричневі плями, а листя закручуватиметься і сохнутиме. Зелені плоди, заражені спорами фітофтори, перестають рости, стають коричневими і гниють.

Якщо ви помітили хворобу на овочевій культурі, уражені рослини треба одразу видаляти та знищувати. Інакше хвороба може вразити здорові кущі. Після цього грядку треба негайно обробити засобом, який містить мідь.

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Найкращою для оброблювання томатів від фітофторозу вважається бордоська рідина. Це такий розчин, який містить мідний купорос і вапно. Щоб його приготувати, треба взяти 2 літри гарячої води, але не окропу, й розчинити 100 грамів вапна. Також окремо розвести у такій самій кількості гарячої води порошок мідного купоросу. Потім ці дві рідини потрібно змішати в емальованому відрі й довести до 5 літрового об’єму, додавши необхідну кількість води. Суміш треба готувати в рукавичках та уникати потрапляння на шкіру та в очі.

Приготованою бордоською сумішшю необхідно окропити ділянку з помідорами тричі з інтервалом у 10 днів. Плоди можна вживати лише на 15 день після останньої обробки.

Які народні методи боротьби з фітофторозом

Дріжджі. Дріжджовий розчин допомагає позбутися фітофторозу, якщо обробити ним грядку на початковому етапі захворювання рослин. Треба розвести сто грамів сирих дріжджів у 10 літрах води та обприскати розчином томати.

Сіль. Сольовий розчин також допоможе впоратися з проблемою фітофтори. Для приготування засобу треба розвести склянку солі у відрі води та обробити зелені плоди помідорів. Таку процедуру необхідно робити раз на місяць.

Розчин гною. Цей засіб підійде не лише для обробки помідорів від фітофтори, ним можна обприскувати баклажани й картоплю. Пів кіло гною треба розвести у відрі води й отриманим розчином обприскати овочеві культури.