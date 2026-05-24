Помідори дадуть удвічі більше плодів - зробіть з кущами одну просту, але дієву процедуру

Соковиті, великі й солодкі помідори — мрія кожного городника. Втім, навіть хороша розсада не гарантує щедрого врожаю, якщо припуститися помилок під час посадки та догляду. Саме тому досвідчені садівники мають свої перевірені хитрощі, які допомагають кущам рости сильними та рясно плодоносити.

Про прості і дієві правила вирощування помідорів поділився британський експерт Монті Дон.

Травень — ідеальний місяць для висаджування помідор у відкритий ґрунт. Садовий експерт Монті Дон розкрив свої фірмові секрети, які гарантують гарний врожай помідорів.

Монті Дон використовує такий метод посадки: він закопує розсаду дуже глибоко, аж до найнижчого листа. Заглиблене в землю стебло випускає додаткові корені. Саме вони забезпечать рослині гарну стійкість та краще живлення.

За словами експерта, головна робота розпочинається, коли кущ активно росте. У цей час у пазухах між листям і головним стеблом починають з’являтися додаткові пагони — бічні пасинки. Саме їх треба видаляти. Хоч ці пасинки теж можуть формуватися плоди, але вони перш за все крадуть енергію у рослини, роблять кущ занадто зарослим, хаотичним. Це суттєво зменшує загальний врожай.

Як і коли пасинкувати пагони

Експерт радить городникам перевіряти помідори вранці, щоб обривати бічні пагони, щойно вони з’являться.

«Зранку рослина налита соком. У цей час пасинки дуже крихкі. Їх можна легко й безпечно відламати просто пальцями. Натомість увечері пагони стають млявими та гнучкими. Якщо спробувати відірвати їх наприкінці дня, то можна сильно розірвати шкірку на головному стеблі, відкривши шлях інфекціям. Увечері їх доведеться обережно зрізати лише ножем», — пояснює Монті Дон.

