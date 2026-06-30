Помідор / © ТСН

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Спека може стати справжнім випробуванням для помідорів і суттєво знизити майбутній урожай. Через високі температури рослини втрачають здатність нормально цвісти та формувати плоди: листя скручується, квіти опадають, а зав’язі майже не з’являються.

Щоб зберегти урожай помідорів навіть у найспекотніші дні, важливо забезпечити правильний догляд за помідорами та вчасно підживити їх необхідними мікроелементами, пише портал Deccoria.pl.

Помідори — теплолюбні рослини. Однак це не означає, що чим більша спека, тим краще вони ростуть і дають врожай. Навпаки — помідори перегріваються при температурі вище 30°C. Спека суттєво впливає на здоров’я цих рослин — змушує їхнє листя скручуватися або закручуватися вгору, на кінчиках. Це природний захисний механізм — спосіб рослин обмежити випаровування води.

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Ситуація ще гірша, коли помідорам не вистачає необхідних поживних речовин під час спекотної погоди. Поширеною причиною кучерявості верхівок помідорів є дефіцит бору, який відповідає за формування клітинних стінок та розвиток молодих тканин.

Експерт з садівництва Томаш Водзінський розповів, що бор — це елемент, який має значний вплив на цвітіння та плодоношення помідорів, адже підвищує життєздатність пилку і запилення. Забезпечуючи помідори бором, збільшується шанси на розвиток пухких томатів.

Як доглядати за помідорами у спеку

Варто забезпечити частіший полив, ніж зазвичай (навіть щодня або через день). Якщо можливо, то використовуйте сітки для тіні або інші покриття, щоб захистити рослини від прямих сонячних променів.

Не забувайте захищати коріння помідорів від перегріву — у цьому допоможе натуральна мульча — солома або скошена суха трава. Вона також має додаткову перевагу — зменшує випаровування води з ґрунту.

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Щоб покращити цвітіння та зав’язування плодів помідорів у спекотну погоду, варто обприскати бором. Приготуйте розчин, додавши 3-5 г порошку на 10 літрів води.

Ретельно покрийте рідиною всю рослину томату, зокрема всі квіти. Найкраще обприскувати рано вранці або пізно ввечері, щоб зменшити ризик сонячних опіків. Це покращить стан помідорів, і щодня з’являтиметься більше плодів.

Нагадаємо, ми писали про те, як врятувати томати під час цвітіння у спеку.

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