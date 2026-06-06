Помідор. / © unsplash.com

Реклама

Помідори можуть почати псуватися ще до повного дозрівання. На плодах з'являються темні плями, вони поступово загнивають і стають непридатними для вживання. Найчастіше причина криється не в хворобах чи шкідниках, а в нестачі одного важливого елемента, без якого рослина не здатна правильно формувати плоди.

Як запобігти верхівковій гнилі томатів, повідомляє ресурс Deccoria.pl.

Верхівкова гниль томатів є поширеною проблемою. Її причина полягає у нездатності рослини засвоювати достатню кількість кальцію для дозрівання плода. Вона починається з невеликої світло-коричневої водянистої цятки, яка з часом темніє і набуває шкірястої текстури. Плід дозріває швидше, ніж зазвичай, але всередині гниє та стає непридатним для вживання.

Реклама

Причиною проблеми є локальний дефіцит кальцію в тканині плоду під час його росту. Кальцій рухається в рослині лише в одному напрямку — від коренів до листя та плоду, разом з потоком води в судинах. Якщо помідор не поглинає достатньо води в певний момент під час дозрівання, то спочатку кальцію не вистачає на кінчику молодого плоду, на стороні, протилежній плодоніжці — ділянці, найвіддаленішій від джерела постачання.

Важливо, що в багатьох випадках ґрунт містить достатню кількість кальцію. Проблема полягає в його транспортуванні. До поширених причин сухої гнилі належать коливання вологості (посуха після рясного поливу або дощу), пошкодження коренів внаслідок прополювання, надлишок азоту, надмірно кислий або лужний ґрунт, та спекотна погода, під час якої вода, насичена кальцієм, стікає переважно до листя, а не до плодів.

Домашнє кальцієве добриво

Шкаралупа яєць складається приблизно на 95% з карбонату кальцію — тієї ж речовини, що міститься в крейді та кальцієвих добривах, що використовуються в сільському господарстві. Вона також містить сліди магнію, калію та фосфору.

Подрібнена на великі шматки, шкаралупа дуже повільно розкладається в ґрунті – помідори ледве використовуватимуть її за один сезон. Тому варто її подрібнити – чим дрібніший пил, тим більша площа поверхні контакту з ґрунтом і тим швидше ґрунтові мікроби вивільнятимуть кальцій.

Реклама

Яєчна шкарлупа

Щоб приготувати добриво, зберіть яєчну шкаралупу. Промивайте її, щоб видалити білки, викладіть на деко та сушіть у духовці при температурі 100°C протягом 10-15 хвилин — вона втратить запах. Потім подрібніть її в кавомолці до утворення дрібного порошку консистенції борошна.

Змішайте цю суміш із жменею верхнього шару ґрунту в посадковій ямі або розсипте її навколо коріння старих рослин і обережно згрібіть.

Яєчна шкарлупа і оцет

Реклама

Якщо перші плями вже з’явмлися помідорах, то рослині потрібен водорозчинний кальцій. Для цього насипте 1 столову ложку меленої висушеної шкаралупи в банку та залийте 100 мл 10% спиртового оцту. Розчин почне шипіти, що свідчить про те, що відбувається реакція.

Поставте банку відкритою (газ повинен вільно виходити) у тепле, темне місце на 7-10 днів, поки не перестануть з'являтися бульбашки, а рідина не стане прозорою. Процідіть готовий концентрат через сито або марлю, щоб відокремити нерозчинені залишки.

Цей концентрат висококонцентрований. Перед використанням розведіть його у воді у 1-2 мл концентрату на 1 літр води. Полийте розчином ґрунт навколо кореневої зони помідорів або використовуйте його як позакореневе обприскування, бажано вранці або ввечері, коли сонячне світло не потрапляє безпосередньо на листя. Повторюйте обробку кожні 10-14 днів, починаючи від моменту появи перших квітів на помідорах.

Нагадаємо, ми писали про те, як боротися з фітофторою на помідорах народними засобами.

Реклама

Новини партнерів