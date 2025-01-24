Помилка може коштувати надто дорого: чи можна курям давати сніг замість води

Якщо ви тримаєте курей, то добре знаєте, що зимовий період може створювати чимало труднощів. Але чи можна замість води давати птахам сніг? Давайте розберемося, щоб раз і назавжди зняти всі сумніви!

Взимку кури залишаються жити у своєму курятнику, а не переїжджають у теплий будинок із комфортними умовами. Догляд за ними в цей період стає складнішим, особливо коли йдеться про доступ до води. Через швидке замерзання води у поїлках багато господарів замислюються, чи можна замінити її снігом. Спробуємо розібратися й остаточно вирішити це питання!

Сніг не може повноцінно замінити воду для курей, хоч дехто може вважати інакше. Його об’єму та властивостей недостатньо для нормальної роботи організму птахів. До того ж низька температура снігу може нашкодити, викликаючи переохолодження чи навіть хвороби. Тому краще забезпечити курей теплою водою, аби уникнути зайвих проблем.

Кури потребують не лише вологи, а саме води, яка необхідна для підтримання нормальної температури тіла, правильного травлення та загального здоров'я. Вживання лише снігу не забезпечує організм птахів необхідною кількістю рідини для цих процесів. Тому важливо подбати про постійний доступ курей до чистої води.

Фахівці зазначають, що взимку, коли кури споживають сніг замість води, вони витрачають багато енергії на його перетравлення та підігрів. Через це у них може зменшитися несучість, а також відчуватиметься втрата енергії, що навряд чи порадує господарів. Тому, хоч сніг і може здаватися зручним рішенням, він зовсім не є повноцінною заміною води.

Якщо температура опускається нижче нуля і вода в поїлках замерзає, найкраще використовувати спеціальні підігрівачі або знаходити способи, щоб підтримувати воду в рідкому стані. Інший варіант – регулярно змінювати замерзлу воду на свіжу. Так ви забезпечите своїх курей усім необхідним і допоможете їм почуватися добре навіть у холодну пору року.

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