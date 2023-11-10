Помилка, яку припускаються майже всі під час варіння гречки: через неї каша виходить несмачною

Як потрібно варити гречку? Здається, що це запитання дуже просте, але, виявляється, не всі знають, як це правильно робити.

Якщо ви просто вимкнете вогонь плити, знімете каструлю, відкриєте кришку і перекладете кашу в тарілку, не дивуйтеся, що смак страви вийде зовсім не таким насиченим як хотілося б.

Кухарі радять не поспішати викладати гречку на тарілку. Краще після варіння залишити кашу на деякий час в каструлі з закритою кришкою. Тільки за дотримання цієї умови весь смак страви повністю розкриється.

Отже, як правильно діяти, якщо ви хочете зварити смачну гречку? Коли з моменту закипання води пройшло 12 хвилин (при цьому 3 хвилини повинен бути максимальний вогонь, сім середній вогонь та дві хвилини мінімальний), зніміть каструлю з плити. Важливо залишити крупу трішки недовареною, її приготування повинне тривати вже не на плиті.

Нагадаємо, раніше ми писали, як приготувати смачні деруни і який інгредієнт в жодному разі не можна додавати до цієї страви.

Також не можна прибирати кришку, інакше гречка вийде несмачною. У такому вигляді страва повинна постояти близько 15 хвилин. Каша "впріє" під кришкою і її смак повністю розкриється. Після цього можете сміливо накладати гречку в тарілки.

Важливо пам'ятати, що для варіння ідеальної гречки потрібно взяти правильну кількість води. Пропорції повинні бути 1:2 (на 1 частину гречки 2 частини води), інакше каша пригорить. Ще одне правило: після того, як ви засипали гречку в каструлю і залили її водою, не можна перемішувати кашу.

А ось якщо ви любите солодку кашу, варто відмовитися від одного інгредієнта. В гречку в жодному разі не можна додавати цукор, тому що він нейтралізує всі корисні властивості цієї крупи. Можете сміливо додавати вершкове масло, сіль та різноманітні спеції на свій смак.

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