Помиляється кожен другий: фахівці назвали речі, які не можна прати надто часто

Виявляється, деякі речі не можна прати надто часто, тому що вони можуть просто зіпсуватися.

Денім

Виявляється, будь-які речі з джинсової тканини, зокрема, і улюблені джинси, не можна прати надто часто. Якщо ви будете продовжувати так робити, то одяг сяде і втратить свою форму, матиме "стомлений" вигляд.

Фахівці стверджують, що джинси можна сміливо носити щонайменше шести разів перед тим, як кинути у кошик для брудної білизни.

Кашемір та вовна

Насамперед, слід зазначити, що вироби з цих матеріалів потребують особливого догляду. Якщо їх прати надто часто, то вони дуже швидко зношуються. В результаті одяг матиме старіший вигляд, ніж це є насправді.

Найчастіше через постійне прання речі з вовни і кашеміру покриваються ковтунцями, втрачають свою форму.

Плавки та купальники

Їх дійсно потрібно прати щоразу після використання, але тільки в тому разі, якщо ви контактували з морською водою чи хлоркою.

В решті випадків купальники та плавки можна просто прополоскати чистою проточною водою руками і вивісити сушитися на свіже повітря.

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