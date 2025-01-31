Помиляються практично всі: як правильно натирати сир – корисний лайфгак

Такий простий спосіб допоможе господиням зекономити час та зусилля, які вони витрачають на натирання сиру.

Натирання сиру – досить клопітка і не дуже приємна справа, особливо, коли на це обмаль часу. Однак українська блогерка Діана Головець поділилася простим методом, який допоможе спростити цей процес і зекономити купу часу для більш приємних справ. Розповідаємо, посилаючись на ресурс "Главред", як правильно натирати сир, щоб не витрачати на це багато часу.

Більшість господинь натирають сир традиційним способом, який насправді вважається неправильним, і ось чому. Йдеться про використання тертки у вертикальному положенні. Діана Головець зазначає, що тертку не треба ставити на дощечку чи тарілку, а краще її перевернути й покласти на поверхню та натирати сир, рухаючись вперед-назад.

Такий спосіб натирання сиру, як говорить блогерка, забирає менше часу та зусиль. До того ж, перевагою цього трюку є те, що натертий сир можна пересипати в тарілку одним рухом, а не струшувати його по кілька разів із тертки.

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