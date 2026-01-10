Помилка, через яку кімнатні рослини гинуть: як і коли правильно вносити добрива

Кімнатні рослини / © Freepik

Кімнатні рослини теж потребують підживлення — інакше з часом вони починають втрачати силу та привабливий вигляд. На відміну від рослин у відкритому ґрунті, зелень у горщиках має обмежений запас поживних речовин, який поступово виснажується. Саме тому без добрив не обійтися.

Про це повідомило видання Real Simple.

Фахівець з догляду за рослинами Патрік Гіллман пояснює: на відміну від рослин у відкритому ґрунті, домашні улюбленці в горщиках покладаються лише на ті поживні речовини, які отримують від власника. Без регулярної підтримки їхній ріст сповільнюється, а вигляд погіршується.

Яке добриво обрати

За словами Гіллмана, найпоширеніша помилка — використання невідповідного або надмірного добрива. Це може нашкодити навіть більш ніж нестача поживних речовин.

Експерт радить віддавати перевагу водорозчинним органічним добривам, наприклад рибним емульсіям. Вони діють м’якше та забезпечують довше живлення, ніж хімічні аналоги.

Як правильно вносити підживлення

Перед використанням добриво слід розвести у воді. Оптимальна пропорція — від ¼ до ½ чайної ложки на галон води. Гіллман рекомендує трохи збільшувати об’єм води, ніж зазначено в інструкції, щоб уникнути ризику пошкодження коренів.

Ще одна порада — спершу полити рослину звичайною водою. Вологий ґрунт допомагає рівномірно поглинати добрива та зменшує ризик опіку. Якщо ви використовуєте рибну емульсію і боїтеся запаху — він вивітрюється за день-два. Також важливо спорожнити піддон під горщиком, щоб видалити надлишок рідини.

Удобрювати кімнатні рослини варто з кінця березня до середини вересня, приблизно раз на два-три тижні. Узимку та восени підживлення припиняють — у цей період рослини переходять у фазу сповільненого росту і споживають менше поживних речовин.

Навесні варто оглянути рослини та перевірити, чи не тісно їм у старих горщиках. Якщо корінці почали виходити за межі контейнера, час пересадити рослину у більший горщик. Під час пересадки доречно додати трохи компосту.

Рослини, які не люблять частих підживлень

Сукуленти та кактуси особливо чутливі до надлишку азоту. Їх Гіллман радить удобрювати значно рідше — приблизно раз на шість тижнів. Якісний ґрунт і компост у цьому випадку часто працюють не гірше за добрива.

