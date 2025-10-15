Помилка, яка "вбиває" одяг і праску: як насправді потрібно прасувати речі

Прасування / © Фото з відкритих джерел

Виявляється, багато хто не вміє правильно прасувати, через що улюблений одяг розтягується і псується, а праска швидко виходить з ладу. Експерти назвали найпоширеніші помилки, яких припускаються майже всі, та розкрили прості правила ідеального прасування, які допоможуть зберегти ваші речі в ідеальному стані.

Про це пишуть «Новини Ю».

Найперше і найважливіше правило, яке часто ігнорують: прасувати можна тільки абсолютно чисті речі. Якщо на тканині є навіть невелика, ледь помітна пляма, під дією високої температури вона глибоко проникне у волокна. Після цього вивести її буде практично неможливо.

Правильна техніка: зверху вниз

Більшість людей водять праскою хаотично або зліва направо. Це груба помилка, яка призводить до розтягування та деформації тканини. Правильний напрямок рухів — зверху вниз, уздовж волокон. Це зберігає форму одягу.

Не всі тканини однаково реагують на вологу та температуру. Запам’ятайте ці прості правила:

Бавовна та льон: ці тканини «люблять» вологе прасування, тому їх можна прасувати трохи недосушеними.

Постільна білизна: попри те, що вона часто бавовняна, її не варто прасувати вологою, інакше вона втратить свою м’якість.

Вовна: вовняні речі прасують сухими, але обов’язково через вологу тканину (марлю чи бавовняну серветку), щоб уникнути деформації.

Шовк та вельвет: можна прасувати тільки з виворітного боку і ледь теплою праскою, якщо це дозволено на ярлику.

Махрові рушники: їх краще взагалі не прасувати. Висока температура приминає ворсинки, через що рушники втрачають свою пухнастість та м’якість.

Як не «вбити» праску: два важливі правила

Часто праски ламаються не через заводський брак, а через неправильне використання. Щоб ваша техніка служила довго, дотримуйтесь двох правил:

Не вмикайте паровий режим, якщо в резервуарі немає води. Це може призвести до перегорання нагрівального елемента (ТЕНу). Також не залишайте воду в прасці після використання. Залишки води призводять до утворення накипу, який забиває отвори для пари і може бруднити одяг.

Нагадаємо, експерти з клінінгу поділилися простими лайфхаками, як почистити духовку від застарілого жиру та нагару без використання агресивної хімії. Серед найдієвіших способів — використання звичайної таблетки для посудомийної машини, якою (змочивши у теплій воді) протирають брудні поверхні, а також нанесення на ніч пасти з харчової соди та води.

Для фінального блиску радять розпилити на залишки соди оцет, при цьому категорично не рекомендується використовувати металеві мочалки, щоб не пошкодити поверхню духовки.