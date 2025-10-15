- Дата публікації
Помилка, яка "вбиває" одяг і праску: як насправді потрібно прасувати речі
Прасування речей не зліва направо, а зверху вниз — лише одне з правил, яке багато хто ігнорує, псуючи одяг. Дізнайтеся про головні помилки, які ви робите, та про те, які тканини краще взагалі не прасувати.
Виявляється, багато хто не вміє правильно прасувати, через що улюблений одяг розтягується і псується, а праска швидко виходить з ладу. Експерти назвали найпоширеніші помилки, яких припускаються майже всі, та розкрили прості правила ідеального прасування, які допоможуть зберегти ваші речі в ідеальному стані.
Про це пишуть «Новини Ю».
Найперше і найважливіше правило, яке часто ігнорують: прасувати можна тільки абсолютно чисті речі. Якщо на тканині є навіть невелика, ледь помітна пляма, під дією високої температури вона глибоко проникне у волокна. Після цього вивести її буде практично неможливо.
Правильна техніка: зверху вниз
Більшість людей водять праскою хаотично або зліва направо. Це груба помилка, яка призводить до розтягування та деформації тканини. Правильний напрямок рухів — зверху вниз, уздовж волокон. Це зберігає форму одягу.
Не всі тканини однаково реагують на вологу та температуру. Запам’ятайте ці прості правила:
Бавовна та льон: ці тканини «люблять» вологе прасування, тому їх можна прасувати трохи недосушеними.
Постільна білизна: попри те, що вона часто бавовняна, її не варто прасувати вологою, інакше вона втратить свою м’якість.
Вовна: вовняні речі прасують сухими, але обов’язково через вологу тканину (марлю чи бавовняну серветку), щоб уникнути деформації.
Шовк та вельвет: можна прасувати тільки з виворітного боку і ледь теплою праскою, якщо це дозволено на ярлику.
Махрові рушники: їх краще взагалі не прасувати. Висока температура приминає ворсинки, через що рушники втрачають свою пухнастість та м’якість.
Як не «вбити» праску: два важливі правила
Часто праски ламаються не через заводський брак, а через неправильне використання. Щоб ваша техніка служила довго, дотримуйтесь двох правил:
Не вмикайте паровий режим, якщо в резервуарі немає води. Це може призвести до перегорання нагрівального елемента (ТЕНу). Також не залишайте воду в прасці після використання. Залишки води призводять до утворення накипу, який забиває отвори для пари і може бруднити одяг.
