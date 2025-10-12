Помилка, якої припускаються багато власників: чому не можна залишати котам світло на ніч

Кіт / © Associated Press

Багато турботливих власників котів залишають увімкненим світло або нічник, щоб їхньому улюбленцю не було самотньо чи страшно в темряві. Однак експерти пояснюють, що через унікальний зір коти цього не потребують, а ввімкнене світло може лише заважати сну всієї родини та стимулювати небажану нічну активність.

Про це пише Сatster.

Котячий зір кардинально відрізняється від людського. Завдяки спеціальному шару в задній частині ока, що відбиває світло, коти здатні використовувати навіть мінімальну кількість освітлення для ефективної орієнтації в просторі. Місячне світло з вікна чи промінь від вуличного ліхтаря — цього їм цілком достатньо, щоб бачити майже ідеально.

Важливо розуміти, що коти — не нічні, а сутінкові тварини. Їхня найбільша активність припадає на сутінки та світанок, коли полює їхня потенційна здобич. Саме тому ваш улюбленець може раптово «оживати» ввечері та будити вас рано-вранці.

Для здорової дорослої кішки залишати світло на ніч не тільки не потрібно, але й може бути шкідливо для загального спокою в домі.

Темрява є природним сигналом до спокою, тоді як світло може провокувати кота на більш гучні та активні ігри. Також допомагає встановити розпорядок дня. Вимикання світла в один і той же час привчає кота до режиму сну. Якщо світло горить постійно, тварина не розуміє, коли час відпочивати.

Котам не потрібне світло, щоб пересуватися по дому, знаходити лоток чи миску з водою.

А навіть невеликий промінь світла з-під дверей може заважати вашому сну, не кажучи вже про шум від нічних ігор кота.

Коли світло все ж потрібне: винятки з правила

Існують лише два випадки, коли приглушене нічне світло може бути корисним:

Для маленьких кошенят. У перші кілька днів після того, як кошеня забрали від матері, нічник може допомогти йому зменшити стрес і швидше адаптуватися до нового дому.

Для котів із поганим зором. Якщо у вашої тварини є проблеми із зором (наприклад, через вік або хворобу), додаткове освітлення допоможе їй безпечніше пересуватися.

5 порад, як заспокоїти кота вночі

Якщо ваш кіт активний вночі навіть у повній темряві, скористайтеся цими порадами, щоб налагодити сон:

Забезпечте активність вдень. Втомлюйте кота іграми, головоломками та фізичними вправами протягом дня, щоб уночі він хотів спати. Створіть зручне місце для сну. Переконайтеся, що лежанка кота комфортна, м’яка і розташована в тихому місці без протягів. Запропонуйте тихі іграшки. Якщо кіт все ж хоче грати, залиште йому м’які м’ячики або іграшки-лизуни, які не створюють шуму. Дотримуйтесь режиму. Годуйте кота і лягайте спати приблизно в один і той же час щодня. Уникайте ігор перед сном. Не грайте з котом безпосередньо перед тим, як іти в ліжко. Останнє годування має бути щонайменше за годину до сну

