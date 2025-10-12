- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 107
- Час на прочитання
- 3 хв
Помилка, якої припускаються багато власників: чому не можна залишати котам світло на ніч
Якщо ваш кіт влаштовує нічні «концерти», причиною може бути увімкнений нічник. Фахівці пояснили, як світло впливає на поведінку котів та як заспокоїти тварину без шкоди для власного сну.
Багато турботливих власників котів залишають увімкненим світло або нічник, щоб їхньому улюбленцю не було самотньо чи страшно в темряві. Однак експерти пояснюють, що через унікальний зір коти цього не потребують, а ввімкнене світло може лише заважати сну всієї родини та стимулювати небажану нічну активність.
Про це пише Сatster.
Котячий зір кардинально відрізняється від людського. Завдяки спеціальному шару в задній частині ока, що відбиває світло, коти здатні використовувати навіть мінімальну кількість освітлення для ефективної орієнтації в просторі. Місячне світло з вікна чи промінь від вуличного ліхтаря — цього їм цілком достатньо, щоб бачити майже ідеально.
Важливо розуміти, що коти — не нічні, а сутінкові тварини. Їхня найбільша активність припадає на сутінки та світанок, коли полює їхня потенційна здобич. Саме тому ваш улюбленець може раптово «оживати» ввечері та будити вас рано-вранці.
Для здорової дорослої кішки залишати світло на ніч не тільки не потрібно, але й може бути шкідливо для загального спокою в домі.
Темрява є природним сигналом до спокою, тоді як світло може провокувати кота на більш гучні та активні ігри. Також допомагає встановити розпорядок дня. Вимикання світла в один і той же час привчає кота до режиму сну. Якщо світло горить постійно, тварина не розуміє, коли час відпочивати.
Котам не потрібне світло, щоб пересуватися по дому, знаходити лоток чи миску з водою.
А навіть невеликий промінь світла з-під дверей може заважати вашому сну, не кажучи вже про шум від нічних ігор кота.
Коли світло все ж потрібне: винятки з правила
Існують лише два випадки, коли приглушене нічне світло може бути корисним:
Для маленьких кошенят. У перші кілька днів після того, як кошеня забрали від матері, нічник може допомогти йому зменшити стрес і швидше адаптуватися до нового дому.
Для котів із поганим зором. Якщо у вашої тварини є проблеми із зором (наприклад, через вік або хворобу), додаткове освітлення допоможе їй безпечніше пересуватися.
5 порад, як заспокоїти кота вночі
Якщо ваш кіт активний вночі навіть у повній темряві, скористайтеся цими порадами, щоб налагодити сон:
Забезпечте активність вдень. Втомлюйте кота іграми, головоломками та фізичними вправами протягом дня, щоб уночі він хотів спати.
Створіть зручне місце для сну. Переконайтеся, що лежанка кота комфортна, м’яка і розташована в тихому місці без протягів.
Запропонуйте тихі іграшки. Якщо кіт все ж хоче грати, залиште йому м’які м’ячики або іграшки-лизуни, які не створюють шуму.
Дотримуйтесь режиму. Годуйте кота і лягайте спати приблизно в один і той же час щодня.
Уникайте ігор перед сном. Не грайте з котом безпосередньо перед тим, як іти в ліжко. Останнє годування має бути щонайменше за годину до сну
Нагадаємо, раптова втрата ваги у котів — сигнал тривоги. Вона може свідчити як про банальну нестачу калорій у раціоні, так і про серйозні захворювання. Ігнорувати цей симптом небезпечно.