Помилка, якої припускається більшість господинь: як гасити соду оцтом, щоб тісто було ідеальним

Як правильно гасити соду оцтом / © pexels.com

Коли господині готують млинці, оладки, кекси чи пироги, головна мета — зробити тісто максимально пухким і ніжним. Для цього використовують дріжджі, розпушувач або харчову соду. Саме з останньою найчастіше виникає одна і та сама помилка.

Навіщо гасити соду оцтом

Сода — лужний компонент, який активується лише під час контакту з кислотою. Внаслідок реакції виділяється вуглекислий газ, який утворює бульбашки в тісті. Саме вони роблять випічку легкою та пишною.

Розпушування відбувається у два етапи:

під час взаємодії соди з кислотою;

під час нагрівання тіста в духовці або на сковороді.

Якщо все зроблено правильно, обидва етапи працюють на результат.

Чому звичайний спосіб — помилковий

Найпоширеніший метод — гасити соду оцтом у ложці або склянці, а потім додавати в тісто. На перший погляд реакція вражає: бурхливі бульбашки, шипіння — ефектно. Але користі для тіста майже немає.

Весь вуглекислий газ випаровується ще до потрапляння соди в тісто. У підсумку:

перший етап розпушування втрачається;

сода вже нейтралізована й не піднімає тісто;

випічка виходить менш пишною.

Тому питання «чи потрібно гасити соду оцтом заздалегідь?» має однозначну відповідь — ні.

Два правильні способи

Спосіб 1. Гасити соду просто в тісті — додавайте соду до суміші сухих інгредієнтів, потім поливайте оцтом і одразу перемішуйте. Реакція відбувається всередині тіста, а бульбашки газу залишаються там, де вони потрібні. Спосіб 2. Професійний метод — цей спосіб вважають найефективнішим:

соду змішують із сухими інгредієнтами (борошно, цукор, какао);

оцет додають у рідкі компоненти (яйця, кефір, сметана, молоко);

сухі й рідкі суміші об’єднують у фіналі.

Так реакція починається вже в готовому тісті, а розпушування відбувається максимально ефективно.

Коли оцет не потрібен

Якщо рецепт містить кислі продукти:

кефір;

кисле молоко;

йогурт;

сметану;

лимонний сік;

В такому разі додатковий оцет не потрібен. Сода активується сама, а зайва кислота може змінити смак випічки.