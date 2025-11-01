Як не можна сушити одяг / © unsplash.com

Як пояснює Daily Express у своєму матеріалі, цей спосіб сушіння може серйозно зіпсувати одяг.

Модна експертка Роза Франкен наголошує: гаряча батарея та будь-яка тканина — несумісні. Різке перегрівання руйнує волокна, позбавляючи матеріал еластичності, кольору й початкової структури. У результаті бавовна деформується й стає твердою, вовна втрачає свою природну пружність, а еластичні речі — легінси, спідня білизна та інші стрейч-матеріали — починають безповоротно розтягуватися.

Негативний вплив поширюється на всі типи тканин: від вовни й поліестеру до тонких і делікатних, зокрема шовку та атласу. До того ж інтенсивне локальне нагрівання призводить до тьмянішання кольорів — одяг буквально “вигорає” на батареї.

Експертка радить повністю відмовитися від такого сушіння. Натомість варто встановити сушарку для білизни в теплому приміщенні. Там речі висохнуть рівномірно, збережуть форму та яскравість і прослужать значно довше.