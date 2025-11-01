ТСН у соціальних мережах

Помилка, яку роблять майже всі: неправильне сушіння знищує ваш одяг — ось як уникнути біди

У холодний сезон висушити прання швидко стає справжнім випробуванням. Саме тому багато хто розкладає речі просто на батареях, навіть не підозрюючи, що така звичка шкодить тканинам.

Як не можна сушити одяг

Як не можна сушити одяг / © unsplash.com

Як пояснює Daily Express у своєму матеріалі, цей спосіб сушіння може серйозно зіпсувати одяг.

Модна експертка Роза Франкен наголошує: гаряча батарея та будь-яка тканина — несумісні. Різке перегрівання руйнує волокна, позбавляючи матеріал еластичності, кольору й початкової структури. У результаті бавовна деформується й стає твердою, вовна втрачає свою природну пружність, а еластичні речі — легінси, спідня білизна та інші стрейч-матеріали — починають безповоротно розтягуватися.

Негативний вплив поширюється на всі типи тканин: від вовни й поліестеру до тонких і делікатних, зокрема шовку та атласу. До того ж інтенсивне локальне нагрівання призводить до тьмянішання кольорів — одяг буквально “вигорає” на батареї.

Експертка радить повністю відмовитися від такого сушіння. Натомість варто встановити сушарку для білизни в теплому приміщенні. Там речі висохнуть рівномірно, збережуть форму та яскравість і прослужать значно довше.

