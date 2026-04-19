Помилка, яку роблять мільйони: як правильно стояти під душем

Як приймати душ без ризику для шкіри

Питання, про яке більшість людей навіть не замислюється щодня, раптово стало темою активних дискусій у соцмережах. А саме, як приймати душ без ризику для шкіри — стояти обличчям до струменя чи спиною?

Суперечка знову набрала популярності після вірусного допису в соцмережі X, який зібрав понад 1,8 млн переглядів, передає Daily Mail Online.

Що пишуть користувачі

Користувачі розділилися: одні наполягають, що комфортніше стояти спиною до води, інші — що приємніше відчувати струмінь на обличчі.

Опитування YouGov показало, що суспільство фактично поділене навпіл: 44% людей стоять обличчям до душу, а 43% — спиною.

Втім, науковці та дерматологи мають свою думку щодо цього.

Що кажуть медики

За словами експертів, стояти спиною до води може бути корисніше для шкіри. Це допомагає уникнути потрапляння шампуню та кондиціонера на обличчя, що може спричиняти подразнення, висипання та закупорення пор. Ба більше, так зменшується вплив гарячої води на ніжну шкіру обличчя, що дозволяє зберегти її природний баланс і зволоження.

Водночас інші фахівці радять змінювати положення під час душу. Такий підхід дозволяє рівномірно очищати тіло і зменшити тривалий вплив гарячої води на окремі ділянки шкіри, що може викликати почервоніння або підвищену чутливість.

Особливо обережними варто бути людям із чутливою шкірою, екземою чи розацеа. У таких випадках рекомендують використовувати теплу, а не гарячу воду, та обмежувати час перебування під прямим струменем.

Цікаво, що за даними дослідження Університету Суррея, середня тривалість купання в душі у Великій Британії становить лише 6,7 хвилини, хоча дехто проводить під водою значно більше часу.

Отже, універсальної відповіді поки немає. Головне — дбати про комфорт і здоров’я шкіри, а також не зловживати гарячою водою.

Раніше фахівці розбиралися, чи можуть гарячі ванни не лише розслаблювати м’язи після тренування, а й покращувати витривалість.