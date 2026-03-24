Як правильно зберігати зимовий одяг

Але якщо зробити це неправильно, до наступного сезону речі можуть стати непридатними. Розповідаємо, як зберегти куртки, пальта і светри в ідеальному стані.

Перевірте свій гардероб

Перш ніж прибирати речі на літо, розберіться, що реально носили, а що пролежало цілу зиму без діла. Речі, які не стали у пригоді, можна віддати, продати або просто викинути — залишайте лише те, що дійсно носите.

Почистьте і виперіть

Навіть якщо одяг здається чистим, на ньому можуть залишатися запахи та мікрочастинки бруду. Перед зберіганням обов’язково виперіть або почистьте усі речі та ретельно висушіть, щоб уникнути плісняви та неприємного запаху.

Складайте й розкладайте правильно

Светри та пуловери — тільки складені, а не на плічках.

Куртки та пальта — на вішалках у чохлах.

Шапки, шарфи та рукавички — в одній коробці.

Взуття — чисте, з папером всередині, в коробках.

Оберіть відповідне місце

Зберігати одяг треба в сухому, прохолодному приміщенні, подалі від сонця. Вологість і спека можуть швидко зіпсувати тканину.

Захистіть від молі

Щоб речі не постраждали від молі, покладіть у шафу лаванду, кедрові щепки або спеціальні засоби. Так ваші зимові речі залишаться свіжими до наступного сезону.