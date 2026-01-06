ТСН у соціальних мережах

102
2 хв

Помилки садівників узимку: які рослини категорично не можна обрізати в січні

Зимова обрізка може обернутися хворобами та загибеллю рослин. Садівник пояснив, які дерева й кущі не можна чіпати в січні та чому це небезпечно.

Софія Бригадир
Обрізка

Обрізка / © Freepik

Зимова пауза в саду не означає, що час хапатися за секатор. Британський садівник Саймон Ід попереджає: поспіх із зимовим підрізанням може серйозно нашкодити рослинам і зіпсувати майбутній сезон. Експерт пояснює, які культури категорично не варто чіпати в січні та які ризики на них чекають.

Про це повідомило видання Express.

Ід зазначає, що зараз доречно омолоджувати лише яблуні та груші. Але для всіх дерев із кісточками — слив, вишень, персиків — зимове обрізання є небезпечним. За його словами, робота з такими культурами в мороз підвищує ризик зараження бактеріальним раком і хворобою «сріблястого листя». Ці інфекції здатні не лише пригальмувати ріст, а й повністю знищити дерево. Найкращий час для формування крони кісточкових — середина літа, коли тепло й сухо.

Під забороною також декоративні верби та кизили. Хоч їх часто обрізають у громадських парках взимку, Ід наголошує: раннє зрізання ослаблює рослину та не дає їй нормально відновитися. Подібний ризик стосується й більшості вічнозелених чагарників. Вони не мають енергетичних запасів листяних дерев, тому обрізання в холодний сезон може позбавити їх сил на весняний старт. Молоді пагони, якщо й з’являться під час відлиги, все одно загинуть від пізніх морозів.

Серед винятків — магонія. Якщо вона вже відцвіла й виглядає неохайною, її можна підрізати саме зараз, щоб стимулювати закладання бутонів на наступний рік. Також варто утриматися від обрізання троянд: більшість із них формують квіти на пагонах минулого сезону, тож надмірна зимова «чистка» залишить сад без цвітіння.

Окрема категорія — середземноморські трави: розмарин, чебрець, лаванда. Хоч у січні вони виглядають скуйовдженими, експерт наполягає: будь-який зріз у холодний період може призвести до підмерзання деревини та відмирання рослини навесні.

