Помилки зрілих чоловіків на побаченнях: яку звичку найчастіше критикують у Мережі

Побачення / © pixabay.com

Реклама

У Мережі активно обговорюють питання, яке хвилює багатьох зрілих чоловіків: яку помилку №1 вони роблять на побаченнях. Попри життєвий досвід і переваги, деякі звички блокують гармонійні стосунки.

Як передає УНІАН, користувачі Reddit активно діляться порадами, щоб допомогти чоловікам старшого віку оминати типові пастки.

«Найбільші помилки, які я помітив: вони поводяться так, ніби змагаються з молодими хлопцями; не визнають свою зрілість/впевненість у собі; забувають, що молоді жінки часто хочуть досвіду», — зазначив користувач, який ініціював обговорення з соцмережі.

Реклама

Інший юзер поділився думкою, що проблема зрілих чоловіків — у надмірному нетерпінні: «Їм слід знати, чого вони хочуть/що їм подобається, і дотримуватися цього».

Ще один користувач висловив упевненість, що багато чоловіків старшого віку забувають про одну зі своїх головних переваг — досвід: «Якщо вони його не використовують, то просто повторюють одні й ті самі шаблони».

Серед помилок один із користувачів назвав те, що зрілі чоловіки намагаються здаватися молодшими, щоб сподобатися: «Наприклад, одягатися по-іншому, використовувати незнайому їм мову. Чесно кажучи, це порада для всіх: коли ви почуваєтеся комфортно, це справляє враження впевненості в собі, а впевненість приваблива для всіх (принаймні, для здорових людей). Просто потрібно любити себе настільки, щоб бути собою задоволеним, і все додасться. Неважливо, скільки вам років».

Нагадаємо, жінка втекла з побачення після двох хвилин знайомства через обурливу поведінку кавалера.