ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
352
Час на прочитання
2 хв

Помилки зрілих чоловіків на побаченнях: яку звичку найчастіше критикують у Мережі

Користувачі Мережі поділилися порадами, щоб допомогти зрілим чоловікам уникати помилок, які вбивають шанс на кохання.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Побачення

Побачення / © pixabay.com

У Мережі активно обговорюють питання, яке хвилює багатьох зрілих чоловіків: яку помилку №1 вони роблять на побаченнях. Попри життєвий досвід і переваги, деякі звички блокують гармонійні стосунки.

Як передає УНІАН, користувачі Reddit активно діляться порадами, щоб допомогти чоловікам старшого віку оминати типові пастки.

«Найбільші помилки, які я помітив: вони поводяться так, ніби змагаються з молодими хлопцями; не визнають свою зрілість/впевненість у собі; забувають, що молоді жінки часто хочуть досвіду», — зазначив користувач, який ініціював обговорення з соцмережі.

Інший юзер поділився думкою, що проблема зрілих чоловіків — у надмірному нетерпінні: «Їм слід знати, чого вони хочуть/що їм подобається, і дотримуватися цього».

Ще один користувач висловив упевненість, що багато чоловіків старшого віку забувають про одну зі своїх головних переваг — досвід: «Якщо вони його не використовують, то просто повторюють одні й ті самі шаблони».

Серед помилок один із користувачів назвав те, що зрілі чоловіки намагаються здаватися молодшими, щоб сподобатися: «Наприклад, одягатися по-іншому, використовувати незнайому їм мову. Чесно кажучи, це порада для всіх: коли ви почуваєтеся комфортно, це справляє враження впевненості в собі, а впевненість приваблива для всіх (принаймні, для здорових людей). Просто потрібно любити себе настільки, щоб бути собою задоволеним, і все додасться. Неважливо, скільки вам років».

Нагадаємо, жінка втекла з побачення після двох хвилин знайомства через обурливу поведінку кавалера.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie