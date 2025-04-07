Яка ганчірка найкраща для миття підлоги / © pixabay.com

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Миття підлоги — це досить клопітка справа, яка забирає купу сил та часу. Однак професійні клінери дали кілька рекомендацій стосовно того, як правильно це робити, який інвентар найкраще вибирати, щоб у домі панували чистота та свіжість якомога довше. Розповідаємо, якою ганчіркою треба мити підлогу, як часто її міняти та чим найкраще мити підлогове покриття, щоб воно сяяло чистотою упродовж 10 днів.

Якою ганчіркою краще мити підлогу: як правильно це робити

Щоб досягти максимальної чистоти підлогового покриття, треба вибрати правильний інвентар. Тоді не треба буде мити підлогу щодня.

Для якісного миття підлоги з ламінату, плитки чи лінолеуму треба вибирати ганчірку великого розміру з гарними поглинальними властивостями. Найкращими варіантами будуть матеріали з мікрофібри та віскози. Такі ганчірки також підійдуть для очищення плінтусів та швів.

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Професійні клінери рекомендують мати в своєму арсеналі швабру з ганчіркою з мікрофібри. Бо саме цей матеріал забезпечує максимально якісне чищення будь-якого підлогового покриття та не залишає розводів.

Щоб мийний засіб наносився на підлогу рівномірно, мити можна круговими рухами. А ще експерти в жодному разі не рекомендують використовувати швабру з губкою, бо таким матеріалом можна лише рознести бруд, а не вимити його.

Чому мікрофібра — це найкращий матеріал для миття підлоги

Ганчірки з мікрофібри вважаються найкращими для прибирання дому. Матеріал складається з поліаміду та поліестеру, має здатність проникати в поглиблення й ретельно збирати та видаляти пил.

Ганчірки з мікрофібри — універсальні, такий делікатний матеріал не пошкоджує поверхню, однак працює як шкребок, видаляючи досить складні забруднення. Різновидів мікрофбри дуже багато, однак для миття підлоги треба вибирати ганчірку з високою щільністю матеріалу, вона добре вбиратиме рідину.

Ще однією перевагою ганчірки з мікрофібри є те, що вона довговічна, бо її можна прати. Після миття підлоги її достатньо випрати в машинці за температури 60 градусів, ганчірка з мікрофібри витримує до 300 циклів прання.

Які переваги ганчірки з мікрофібри:

чистить будь-які поверхні;

видаляє жир;

довговічна;

не залишає ворсинок і розводів після прибирання;

можна прати в машинці, швидко сохне.

Як часто потрібно міняти ганчірки для миття підлоги

Професіонали радять регулярно міняти ганчірки для миття підлоги, бо вони можуть стати середовищем для розмноження бактерій. Оптимальний час використання ганчірки з віскози — близько двох тижнів.

Щодо ганчірки з мікрофібри її можна використовувати декілька місяців, адже вона витримує кілька сотень циклів прання в машинці.

Також важливо правильно сушити ганчірки і мити їх після кожного використання, щоб уникнути накопичення мікробів.

Чим помити підлогу до ідеального блиску: найкращий народний засіб

Для ідеально чистої підлоги правильної ганчірки буде замало. Необхідно також мати засіб, який би вимив підлогу до блиску й не дозволяв осідати пилу якомога довше. Досвідчені господині вже давно винайшли таку рідину для миття підлоги, її досить просто зробити своїми руками. Якщо помити підлогу таким способом, вона кілька днів залишатиметься чистою. До того ж, засіб забезпечить дезінфекцію підлоги та приємний аромат.

Для приготування треба взяти такі складники:

2 столові ложки відбілювального засобу;

1 столову ложку оцту;

2-3 столові ложки будь-якого засобу для миття підлоги;

5-6 літрів води.

Змішайте всі інгредієнти до повного розчинення у воді та помийте підлогу. Після такого прибирання вона сяятиме впродовж десяти днів. Відбілювач у складі засобу продезінфікує підлогу, а оцет надасть їй блиску, створить додатковий захист від бактерій та осідання пилу.