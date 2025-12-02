Як помити вікна, щоб не замерзали і не запотівали / © pexels.com

Реклама

Професійний клінери поділилися простим способом, як запобігти запотіванню й замерзанню вікон.

І допоможе в цьому засіб, який є практично в кожному домі — звичайна кухонна сіль. Алгоритм дій надзвичайно простий:

Розчиніть 2 столові ложки солі у 2 літрах теплої води та ретельно перемішайте. Перелийте сольовий розчин у пульверизатор. Розпиліть його на попередньо вимиті скляні поверхні. Насухо протріть вікна м’якою серветкою.

І все — проблема вирішена! Після такої простої обробки мікрокристали солі вбиратимуть надлишкову вологу, а скло залишатиметься чистим, прозорим і захищеним від конденсату й намерзання.