Помийте вікна один раз — і забудьте про лід та запотівання: простий домашній засіб творить дива
Кожна господиня знає: з настанням холодів на вікнах постійно з’являється лід і конденсат. Це не лише псує огляд і “краде” природне світло — надлишкова вологість створює ідеальні умови для появи плісняви. Здається, що вплинути на примхи погоди неможливо, тож доводиться терпіти. Але насправді вихід є.
Професійний клінери поділилися простим способом, як запобігти запотіванню й замерзанню вікон.
І допоможе в цьому засіб, який є практично в кожному домі — звичайна кухонна сіль. Алгоритм дій надзвичайно простий:
Розчиніть 2 столові ложки солі у 2 літрах теплої води та ретельно перемішайте.
Перелийте сольовий розчин у пульверизатор.
Розпиліть його на попередньо вимиті скляні поверхні.
Насухо протріть вікна м’якою серветкою.
І все — проблема вирішена! Після такої простої обробки мікрокристали солі вбиратимуть надлишкову вологу, а скло залишатиметься чистим, прозорим і захищеним від конденсату й намерзання.