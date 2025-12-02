ТСН у соціальних мережах

Помийте вікна один раз — і забудьте про лід та запотівання: простий домашній засіб творить дива

Кожна господиня знає: з настанням холодів на вікнах постійно з’являється лід і конденсат. Це не лише псує огляд і “краде” природне світло — надлишкова вологість створює ідеальні умови для появи плісняви. Здається, що вплинути на примхи погоди неможливо, тож доводиться терпіти. Але насправді вихід є.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Як помити вікна, щоб не замерзали і не запотівали

Як помити вікна, щоб не замерзали і не запотівали / © pexels.com

Професійний клінери поділилися простим способом, як запобігти запотіванню й замерзанню вікон.

І допоможе в цьому засіб, який є практично в кожному домі — звичайна кухонна сіль. Алгоритм дій надзвичайно простий:

  1. Розчиніть 2 столові ложки солі у 2 літрах теплої води та ретельно перемішайте.

  2. Перелийте сольовий розчин у пульверизатор.

  3. Розпиліть його на попередньо вимиті скляні поверхні.

  4. Насухо протріть вікна м’якою серветкою.

І все — проблема вирішена! Після такої простої обробки мікрокристали солі вбиратимуть надлишкову вологу, а скло залишатиметься чистим, прозорим і захищеним від конденсату й намерзання.

