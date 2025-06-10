Важлива порада: не варто мити вікна у сонячну погоду, інакше на склі залишатимуться розводи від швидкого висихання води.

Оцет, вода і засіб для миття посуду. Спочатку треба приготувати мийний засіб. Змішайте в літрі води по дві ложки столового білого оцту й засобу для миття посуду. Ретельно розмішайте всі складники — і засіб готовий. Такий розчин швидко видаляє бруд і жир, залишаючи скло бездоганно чистим. Щоб засіб працював ефективніше, його краще наносити пульверизатором. Перелийте його у пляшку з розпилювачем, обробіть забруднені ділянки, а потім змийте водою з відра чи таза. Змінюйте воду у разі необхідності.

Сода або зубна паста для складних плям. Для очищення застарілих забруднень додайте до приготованого розчину столову ложку соди чи стільки ж відбілювальної зубної пасти. Ці речовини м’яко відшліфують поверхню скла, не пошкоджуючи її. У важкодоступних місцях бруд найкраще видаляти старою зубною щіткою. Така помічниця допоможе видалити бруд із кутів рами, стиків і важкодоступних зон, де ганчірка не справляється.