Попелиця — як позбутися паразитів за 12 годин без шкоди для врожаю, оброблення спеціальними засобами

Як позбутися попелиці - народні методи та інсектициди для боротьби

Попелиця – відомий шкідник садів та городів. Цих дрібних паразитів можна зустріти практично на всіх рослинах саду та городу, вони живляться соком листків та пагонів, що призводить до їхнього скручування та засихання.

Продукт життєдіяльності попелиці – цукристі виділення накопичуються на поверхні листя і пагонів та перешкоджають нормальному диханню рослин. Крім того, ця в цій солодкій плівці розмножуються грибки та віруси, які можуть призвести до загибелі культур.

Краще використовувати спеціальні садові препарати, комбінуючи їх з народними засобами.

Важливо вчасно помітити появу попелиці, якнайшвидше нейтралізувати шкідника. Звичайно, зрозуміло, що обробляти зрілі плоди та ягоди хімією не потрібно, у такому разі можна використовувати біологічні чи народні засоби.

Пропонуємо метод, яким користувалися городники ще з давніх часів, опрацьовуючи свої наділи. Результат, як стверджують фахівці можна побачити протягом 12 годин.

Щоб зупинити нашестя попелиці, в двох літрах гарячої води розчиніть 50 г господарського мила. Після того, як мило розчинилося, г отовий розчин потрібно розбавити холодною водою, довівши загальний об'єм до 10 літрів води. Додайте до розчину д ві столові ложки нашатирного спирту, розмішайте та обробіть ним рослини.

Листя уражених шкідником рослин потрібно обробити з усіх боків. Розчин повністю безпечний для рослини, тому, якщо раптом не подіє з першого разу, обробку можна повторити.

Коли ж рослини сильно уражені шкідниками, а до появи врожаю ще далеко, краще застосувати хімічні засоби.

Держпродспоживслужба рекомендує такі ефективні та безпечні для людини сучасні препарати проти попелиці як: Актара, Конфідор, Каліпсо, Фуфанон, Децис, Фітоверм та інші.

При обприскуванні хімічними засобами важливо дотримуватися загальних правил:

Обробку проводити в безвітряну погоду.

Робочий розчин готувати згідно з інструкцією.

Застосовувати засоби індивідуального захисту.

Розпирскувати розчин на тильну сторону листя, там найбільше скупчення шкідників.

Більшість сучасних препаратів мають комбіновану дію для досягнення максимального ефекту при мінімальному дозуванні. Для більшої ефективності та уникнення звикання, препарати потрібно чергувати. Обробку інсектицидами можна поєднувати з обприскуваннями від хвороб фунгіцидами.

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