Попелиця втікатиме з вашого городу: натуральний інсектицид, який працює краще за хімію

Як позбутися популиці простим способом / © Pixabay

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Для боротьби з попелицею, плодожеркою, довгоносиками не обов’язково купувати дорогу хімію. Цілком реально обійтися й без токсичних матеріалів. Наприклад, можна приготувати натуральний інсектицид з хвойних гілок і води. Це перевірений засіб, який допоможе врятувати ваш сад чи город.

Для створення засобу візьмінь молоді пагони сосни, гарячу воду (повинно бути не менше 50 градусів) і будь-яке рідке мило (але найкраще підійде господарське без ароматизаторів).

Ретельно подрібніть гілки, щоб максимально сильно вивільнилися ефірні олії. Далі заповніть ними 3-літрову банку до верху, залийте гарячою водою і залишіть на три доби в теплому місці. Після цього отриманий настій потрібно процідити і розбавити звичайною водою (пропорції 1:1). Додайте наприкінці 2 ст. ложки рідкого мила, щоб розчин краще прилипав до листя.

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Регулярно обприскуйте отриманим засобом рослини, особливо нижню частину листя і місця, де найбільше скупчуються шкідники. Щоб запобігти масовому розмноженню комах, звичайно, найкраще обробляти сад і город навесні і в ранні літні місяці. Але це не обов’язково.

Чому це працює? Хвоя виділяє ефірні олії та фітонциди, які відлякують шкідників і навіть можуть їх знищити. Мило необхідне, щоб розчин тримався на листі рослин якомога довше. Найкраще те, що такий засіб є абсолютно безпечним для бджіл, дітей, домашніх улюбленців та ґрунту.

Якщо хочете підвищити його ефективність, експерти радять додати до розчину невелику кількість соку часнику або відвар з цибулевого лушпиння. Рослини слід обробляти кожні 2 тижні, щоб попелиця ціле літо не докучала вашим насадженням.