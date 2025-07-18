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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
254
Час на прочитання
2 хв

Попелиця втікатиме з вашого городу: натуральний інсектицид, який працює краще за хімію

Попелиця є справжнім головним болем для кожного городника та садівника. На щастя, ви можете приготувати натуральний засіб, який прибере цього шкідника за лічені години.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Як позбутися популиці простим способом

Як позбутися популиці простим способом / © Pixabay

Для боротьби з попелицею, плодожеркою, довгоносиками не обов’язково купувати дорогу хімію. Цілком реально обійтися й без токсичних матеріалів. Наприклад, можна приготувати натуральний інсектицид з хвойних гілок і води. Це перевірений засіб, який допоможе врятувати ваш сад чи город.

Для створення засобу візьмінь молоді пагони сосни, гарячу воду (повинно бути не менше 50 градусів) і будь-яке рідке мило (але найкраще підійде господарське без ароматизаторів).

Ретельно подрібніть гілки, щоб максимально сильно вивільнилися ефірні олії. Далі заповніть ними 3-літрову банку до верху, залийте гарячою водою і залишіть на три доби в теплому місці. Після цього отриманий настій потрібно процідити і розбавити звичайною водою (пропорції 1:1). Додайте наприкінці 2 ст. ложки рідкого мила, щоб розчин краще прилипав до листя.

Регулярно обприскуйте отриманим засобом рослини, особливо нижню частину листя і місця, де найбільше скупчуються шкідники. Щоб запобігти масовому розмноженню комах, звичайно, найкраще обробляти сад і город навесні і в ранні літні місяці. Але це не обов’язково.

Чому це працює? Хвоя виділяє ефірні олії та фітонциди, які відлякують шкідників і навіть можуть їх знищити. Мило необхідне, щоб розчин тримався на листі рослин якомога довше. Найкраще те, що такий засіб є абсолютно безпечним для бджіл, дітей, домашніх улюбленців та ґрунту.

Якщо хочете підвищити його ефективність, експерти радять додати до розчину невелику кількість соку часнику або відвар з цибулевого лушпиння. Рослини слід обробляти кожні 2 тижні, щоб попелиця ціле літо не докучала вашим насадженням.

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Дата публікації
Кількість переглядів
254
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