"Попереду щось страшніше": британський екстрасенс зробив нове передбачення про 2028 рік

«Пророк катастроф» передбачив несподівану війну 2028 року / © Скриншот з відео на YouTube-каналі Крейга Гамільтона-Паркера

Реклама

2028 рік може принести світу несподівану війну та масштабні політичні потрясіння. Принаймні таке майбутнє побачив британський екстрасенс Крейг Гамільтон-Паркер, якого називають «пророком катастроф». Цього разу він заговорив про загадкові передбачення індійських оракулів і можливе протистояння з Китаєм у Тихоокеанському регіоні.

Про це пише UNILAD.

Реклама

Яку несподівану війну побачив «пророк катастроф»

Гамільтон-Паркер назвав 2028 рік «дуже незвичайним» і заявив, що попереду на світ чекає несподівана війна. За його словами, вона може бути пов’язана з Китаєм і протистоянням у Тихоокеанському регіоні, а розгортатиметься на тлі великих політичних перетворень.

Реклама

«Попереду несподівана війна», — заявив екстрасенс у новому відео на своєму YouTube-каналі.

Особливу увагу він звернув на індійські оракули Нааді, про які розповідає своїм підписникам. За словами Гамільтона-Паркера, у цих давніх пророцтвах також є натяки на майбутнє протистояння. Водночас він дав зрозуміти, що це ще не всі передбачення: «Попереду є ще дещо».

Які саме події, окрім можливої війни за участю Китаю, має на увазі «пророк катастроф», він поки не пояснив.

Інші пророцтва Гамільтона-Паркера

У вересні Гамільтон-Паркер уже лякав прихильників своїх передбачень сценарієм глобальної війни у 2028 році. Тоді він заявляв, що штучний інтелект може стати каталізатором протистояння між США, Китаєм і Росією. Особливу небезпеку екстрасенс пов’язував із військовим використанням нових технологій.

Реклама

Наприкінці жовтня британський провидець переключив увагу на три загрози для Європи 2027 року. Іспанії він передбачив масові протести та новий сплеск сепаратизму в Каталонії, Португалії — політичну й економічну нестабільність, а Італії — можливий напад на Ватикан, Папу Римського або інший символ католицизму.

А вже після проміжних виборів у США екстрасенс узявся передбачати майбутнє Дональда Трампа. Він порівняв становище президента з «розбурханим гніздом ос», заговорив про можливі спроби імпічменту та припустив, що нові війни можуть навіть допомогти американському лідеру розширити свої повноваження.

Новини партнерів

Новини партнерів