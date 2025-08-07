Популярні, але небезпечні: ці рослини можуть загрожувати вашому саду

Сад / © Credits

Деякі улюблені садові рослини можуть становити загрозу не лише для клумб, а й для будівель, місцевих видів рослин та цілих екосистем. Садівник Едвард Боурін розповів, яких декоративних видів краще уникати при озелененні подвір’я.

Про це повідомило видання Homes and Gardens.

За його словами, китайська та японська гліцинія — це ліани з ароматними квітами, які швидко ростуть і обвивають усе на своєму шляху. Вони можуть пошкодити дахи, паркани, водостоки та навіть дерева. Щоб уникнути проблем, рослину потрібно постійно обрізати. Як безпечнішу альтернативу фахівець радить американську гліцинію.

Японська гліцинія / © Суспільне надбання

Не менш агресивною є м’ята. Хоч вона й корисна у кулінарії та медицині, ця рослина стрімко розростається за допомогою кореневищ і може заполонити клумби. Тому м’яту рекомендують вирощувати в горщиках. Альтернатива — шавлія, яка зростає повільніше.

Буддлея, яку часто висаджують для приваблення метеликів і бджіл, теж входить до списку небажаних. Вона здатна захоплювати великі площі, поширюючись насінням, і навіть проростати у тріщинах стін.

Буддлея. Фото: Wouter Engler/CC BY-SA 4.0

Особливу увагу слід звернути на бамбук. Естетично приваблива рослина з декоративною цінністю, однак її «біжучі» види поширюються під землею і можуть зруйнувати бетон. Щоб цього уникнути, потрібно встановлювати кореневі бар’єри. Безпечніший варіант — зірчастий жасмин.

Бамбук / © Credits

Японська анемона, хоч і приваблює осіннім цвітінням, здатна швидко розповзатися по ділянці та пригнічувати інші рослини, особливо у пухких ґрунтах. Замість неї варто розглянути жаб’ячу лілію, яка декоративна, але не агресивна.

Японська анемона. Фото: Krzysztof Ziarnek, Kenraiz/CC BY-SA 4.0

Ще одна небезпечна рослина — англійський плющ. Він добре росте у затінку, але може душити дерева, руйнувати будівлі та витісняти місцеву флору. Натомість експерт рекомендує пахісандру — менш інвазивну рослину.

Також Боурін застерігає від акантуса, відомого під назвою «ведмежі вушка». Це потужний багаторічник, який дуже важко вивести — він відростає навіть із дрібних коренів і здатен витісняти сусідні культури. Альтернатива — мальва.

Завершує перелік бирючина, яку часто використовують для живоплотів. Проте її вважають інвазивною — вона поширюється за допомогою птахів і вимагає постійної обрізки. Боурін радить замінити її на тис.

Експерт наголошує: перш ніж висаджувати нову рослину на подвір’ї, варто обов’язково ознайомитися з її особливостями. У протилежному випадку боротьба з нею може затьмарити радість від садівництва.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про 8 найдовговічніших багаторічних рослин, які чудово цвітуть десятиліттями.