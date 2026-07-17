Популярні курорти атакує риба-монстр: її укус може роздробити кістки

Відпочинок у Греції

Реклама

У водах поблизу грецьких островів, які щороку приваблюють мільйони туристів, стрімко поширюється інвазивна срібнощока риба-фугу. Через її смертельно небезпечну отруту та надзвичайно потужні щелепи, здатні завдавати важких травм, серед місцевих жителів і відпочивальників зростає занепокоєння.

Про це повідомляє британське видання Daily Star.

Срібнощока риба-фугу є інвазивним видом, природним середовищем існування якого вважаються Індійський і Тихий океани. Однак останніми роками вона активно поширюється у Середземному морі, зокрема поблизу узбережжя грецького острова Крит та інших популярних туристичних районів.

Реклама

Фахівці попереджають, що ця риба містить надзвичайно токсичну отруту. Морські біологи рекомендують не торкатися її навіть у захисних рукавичках, оскільки контакт може становити небезпеку для здоров’я.

Крім того, срібнощока риба-фугу має дуже сильні щелепи, здатні легко перекушувати рибальські сітки та завдавати серйозних травм. За повідомленнями видання, її укус може бути настільки потужним, що здатний роздробити кістки.

Рибалки зазнають великих збитків

Найбільше від поширення небезпечної риби потерпають рибалки на Криті.

За інформацією Daily Star, через пошкодження сіток і втрату улову окремі рибальські господарства недоотримують до 30% річного доходу, а витрати на ремонт снастей можуть сягати 20 тисяч євро на рік.

Реклама

Один із місцевих рибалок, Йоргос Киріакакіс, розповів, що ситуація стала критичною.

«Дійшло до того, що один день ми виходимо на риболовлю, а потім три дні лагодимо наші сітки», — зазначив він.

Влада вже почала боротьбу з інвазивним видом

Через стрімке поширення срібнощокої риби-фугу грецький уряд запровадив програму заохочення рибалок до її вилову.

За кожен кілограм спійманої риби держава виплачує винагороду у розмірі до 5,33 євро.

Реклама

Експерти прогнозують, що чисельність цього виду у Середземному морі й надалі зростатиме. За їхніми словами, у місцевих водах риба нерідко досягає ще більших розмірів, ніж у своєму природному ареалі.

Туристів закликають не панікувати

Додаткове занепокоєння викликали вірусні ролики, створені за допомогою штучного інтелекту, які перебільшують небезпеку та демонструють вигадані сцени, де риба нібито перекушує металеві банки чи деревину.

Водночас Грецький центр морських досліджень (HCMR) закликав громадян і туристів не піддаватися паніці, але дотримуватися обережності під час відпочинку на морі та аматорської риболовлі.

Фахівці рекомендують не торкатися незнайомих морських мешканців, а у разі виявлення срібнощокої риби-фугу повідомляти про це відповідні служби.

Реклама

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через стрімке потепління Середземного моря біля берегів Греції масово поширюється небезпечна срібнощока риба-фугу, яка завдає дедалі більших збитків рибальській галузі країни.

Новини партнерів