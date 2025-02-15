Популярні сорти помідорів, які експерти не радять садити, вони мають пластиковий смак

На ринку є безліч різних сортів, які приваблюють своєю популярністю або екзотичним виглядом. Але деякі популярні сорти томатів, на думку фахівців, попри свою привабливість, можуть розчарувати городників через низьку врожайність або незадовільні смакові якості.

«Санька Агроном»

Цей сорт часто рекламується як невибагливий і стійкий до різних умов вирощування. Рослина є детермінантною, з висотою куща близько 60 см, що робить її зручною для вирощування в обмежених просторах або контейнерах. Плоди мають округлу форму та яскраво-червоний колір, середня вага становить 70-90 г. Однак, незважаючи на привабливий зовнішній вигляд, м'якоть плодів водяниста, а смак слабовиражений, що робить їх менш придатними для свіжого споживання та консервування. Крім того, через тонку шкірку плоди швидко псуються, що ускладнює їх транспортування та зберігання.

Санька Агроном

«Космонавт Волков»

Цей сорт привертає увагу своїми великими плодами, середня маса яких становить близько 620 г, а на нижніх ярусах куща може досягати до 1 кг. Плоди мають округлу, злегка сплюснуту форму з вираженою ребристістю біля плодоніжки. М'якоть соковита, багатокамерна, з невеликою кількістю насіння. Однак, смак часто описується як штучний, з пластиковим відтінком, що може розчарувати гурманів. Рослина є індетермінантною, з високим кущем, що вимагає підв'язки та формування. Крім того, сорт схильний до утворення пустоцвітів, що негативно впливає на загальну врожайність, а великі плоди часто тріскаються, ускладнюючи їх зберігання та транспортування.

«Космонавт Волков»

«Сакура F1»

Цей гібридний сорт відомий своєю ранньостиглістю та дружнім дозріванням плодів. Плоди невеликі, вагою близько 20-30 г, мають округлу форму та яскраво-червоний колір. Рослина характеризується високою врожайністю та стійкістю до основних хвороб томатів. Однак, м'якоть плодів водяниста, а смак досить прісний, що робить їх менш привабливими для свіжого споживання. Через тонку шкірку плоди можуть бути чутливими до механічних пошкоджень під час збору та транспортування.

«Сакура F1»

«Перцевидний жовтий»

Цей сорт приваблює садівників своїми яскраво-жовтими плодами подовженої, перцевидної форми. Середня вага плоду становить близько 80-100 г. Рослина детермінантна, з компактним кущем, що полегшує догляд та збирання врожаю. Однак, м'якоть плодів водяниста, а смак слабовиражений, з нотками, що нагадують пластик. Крім того, рослина схильна до утворення пустоцвітів, що знижує загальну врожайність. Плоди можуть бути чутливими до розтріскування при перезволоженні ґрунту або нерівномірному поливі.

«Перцевидний жовтий»

При виборі сортів томатів для вирощування важливо звертати увагу не лише на їх популярність або зовнішній вигляд, але й на відгуки досвідчених городників щодо смакових якостей та врожайності. Ретельний підбір сортів допоможе уникнути розчарувань та забезпечити отримання якісного та смачного врожаю.

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