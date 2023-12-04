Поради для боротьби із жирністю волосся: як зберегти свої локони чистими та об’ємними

Зима для нашого волосся – це справжнє випробування. Бо під шапкою воно досить швидко жирнішає і втрачає свій природній об’єм. Розповідаємо, що потрібно робити, аби уникнути проблем жирності локонів.

Використовуйте шампунь для жирного волосся

Це вкрай ефективний метод боротьби із жирністю локонів, бо такий шампунь саме для цього і призначений. Оскільки його розроблено для усунення надлишку жиру на шкірі голови, через що волосся забруднюється і втрачає природній об’єм.

Шампуні для жирного волосся зазвичай містять олію чайного дерева чи саліцилову кислоту. Після використання такого засобу добре виполіскуйте волосся, щоб не було залишків, які можуть спричинити повторну появу проблеми.

Не мийте голову занадто часто

Саме через надмірне миття голови може виникати проблема жирності волосся. Оскільки тоді вимиваються природні олії шкіри голови і виробляється надмірна кількість жиру, щоб це компенсувати. Волосся рекомендується мити не частіше ніж через день. Можна користуватися сухим шампунем тоді, коли ви не миєте голову. Такий засіб поглинає надлишки жиру на коренях волосся і робить його чистим.

Змініть засоби догляду за волоссям

Можливо, причина жирності вашого волосся криється у надмірно важкому кондиціонері чи жирній масці. Спробуйте скоригувати свій догляд за локонами, замінивши засоби на більш легкі чи гелеподібні. Старайтеся вибирати шампуні та кондиціонери, які не містять олії. Також по можливості не користуйтеся лаками і мусами для укладки волосся, бо це його обтяжує.

Здорове харчування

Харчування також впливає на стан наших локонів. Щоб волосся було еластичним, об’ємним та густим, потрібно не вживати жирів тваринного походження у надлишковій кількості. Оскільки це сприяє надмірному виробленню жиру на шкірі голови.

Щоб контролювати жирність своїх локонів, варто надати перевагу збалансованому харчуванню, багатому на фрукти, овочі, нежирні білки тощо. Окрім того, потрібно пити воду у достатній кількості, щоб шкіра голови насичувалася вологою.

Уникайте термічного укладання волосся

Не варто занадто часто користуватися плойками, прасочками та іншими інструментами для укладки волосся. Оскільки стайлери позбавляють пасма природніх олій, через що волосся жирнішає за рахунок компенсаторного шкірного жиру. Якщо термоукладки не уникнути, обирайте низькі температури, аби шкода була мінімальною. Окрім того, варто користуватися термозахисними засобами для волосся, щоб убезпечити його від сухості та жирності, що спричинені нагріванням.

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