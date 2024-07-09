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Поради для людей, які занадто пітніють: як швидко та легко позбутися проблеми

Поради для людей, які занадто пітніють: як швидко та легко позбутися проблеми

Як перестати пітніти / Фото: pixabay.com

Ці прості рекомендації допоможуть уникнути інтенсивного потовиділення навіть у найспекотніші дні.

Пітніти в літню спеку - це нормальне фізіологічне явище. Наш організм таким чином збалансовує температуру тіла, рятуючи його від перегрівання. Втім, надмірне потовиділення може викликати деякі незручності, особливо, коли ми знаходимося в громадських місцях чи на важливій зустрічі. Розповідаємо, яка причина надмірного потовиділення і що треба зробити, щоб його зменшити навіть у надзвичайно спекотні дні.

Яка причина інтенсивного потовиділення: пояснення лікарів

Причин надмірного виділення поту, окрім спеки, може бути декілька.

  • Спадковість чи надмірна активність нервової системи.
  • Вагітність.
  • Менопауза.
  • Низький рівень глюкози в крові.
  • Ожиріння.
  • Прийом деяких ліків.
  • Переживання сильних емоцій - страху, гніву, радості тощо.

Як позбутися надмірного потовиділення: дієві поради

  • Не варто у спеку вживати гостру їжу та алкогольні напої, оскільки організм, щоб побороти шок від гострого чи гіркого смаку, починає інтенсивно виділяти піт.
  • Влітку краще користуватися антиперспірантом, а не дезодорантом, бо це різні речі. В ньому мають обов'язково бути солі алюмінію, які зменшують виділення поту.
  • Треба носити просторий світлий одяг із натуральних тканин, він не притягує сонячних променів і добре пропускає повітря.
  • Влітку варто носити бавовняні чи спортивні шкарпетки, які відводитимуть вологу.
  • Також можна скористатися деякими медичними процедурами, наприклад, іонофорезом, коли дія струму ніби "блокує" залози виділення поту.
  • Уколи ботоксу також блокують рецептори, через що піт припиняє виділятися.
  • Видалення чи руйнація потовидільних залоз за допомогою лазеру чи операційного втручання.

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