Поради для людей, які занадто пітніють: як швидко та легко позбутися проблеми

Ці прості рекомендації допоможуть уникнути інтенсивного потовиділення навіть у найспекотніші дні.
Пітніти в літню спеку - це нормальне фізіологічне явище. Наш організм таким чином збалансовує температуру тіла, рятуючи його від перегрівання. Втім, надмірне потовиділення може викликати деякі незручності, особливо, коли ми знаходимося в громадських місцях чи на важливій зустрічі. Розповідаємо, яка причина надмірного потовиділення і що треба зробити, щоб його зменшити навіть у надзвичайно спекотні дні.
Яка причина інтенсивного потовиділення: пояснення лікарів
Причин надмірного виділення поту, окрім спеки, може бути декілька.
- Спадковість чи надмірна активність нервової системи.
- Вагітність.
- Менопауза.
- Низький рівень глюкози в крові.
- Ожиріння.
- Прийом деяких ліків.
- Переживання сильних емоцій - страху, гніву, радості тощо.
Як позбутися надмірного потовиділення: дієві поради
- Не варто у спеку вживати гостру їжу та алкогольні напої, оскільки організм, щоб побороти шок від гострого чи гіркого смаку, починає інтенсивно виділяти піт.
- Влітку краще користуватися антиперспірантом, а не дезодорантом, бо це різні речі. В ньому мають обов'язково бути солі алюмінію, які зменшують виділення поту.
- Треба носити просторий світлий одяг із натуральних тканин, він не притягує сонячних променів і добре пропускає повітря.
- Влітку варто носити бавовняні чи спортивні шкарпетки, які відводитимуть вологу.
- Також можна скористатися деякими медичними процедурами, наприклад, іонофорезом, коли дія струму ніби "блокує" залози виділення поту.
- Уколи ботоксу також блокують рецептори, через що піт припиняє виділятися.
- Видалення чи руйнація потовидільних залоз за допомогою лазеру чи операційного втручання.
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