Поради для людей, які занадто пітніють: як швидко та легко позбутися проблеми

Пітніти в літню спеку - це нормальне фізіологічне явище. Наш організм таким чином збалансовує температуру тіла, рятуючи його від перегрівання. Втім, надмірне потовиділення може викликати деякі незручності, особливо, коли ми знаходимося в громадських місцях чи на важливій зустрічі. Розповідаємо, яка причина надмірного потовиділення і що треба зробити, щоб його зменшити навіть у надзвичайно спекотні дні.

Яка причина інтенсивного потовиділення: пояснення лікарів

Причин надмірного виділення поту, окрім спеки, може бути декілька.

Спадковість чи надмірна активність нервової системи.

Вагітність.

Менопауза.

Низький рівень глюкози в крові.

Ожиріння.

Прийом деяких ліків.

Переживання сильних емоцій - страху, гніву, радості тощо.

Як позбутися надмірного потовиділення: дієві поради

Не варто у спеку вживати гостру їжу та алкогольні напої, оскільки організм, щоб побороти шок від гострого чи гіркого смаку, починає інтенсивно виділяти піт.

Влітку краще користуватися антиперспірантом, а не дезодорантом, бо це різні речі. В ньому мають обов'язково бути солі алюмінію, які зменшують виділення поту.

Треба носити просторий світлий одяг із натуральних тканин, він не притягує сонячних променів і добре пропускає повітря.

Влітку варто носити бавовняні чи спортивні шкарпетки, які відводитимуть вологу.

Також можна скористатися деякими медичними процедурами, наприклад, іонофорезом, коли дія струму ніби "блокує" залози виділення поту.

Уколи ботоксу також блокують рецептори, через що піт припиняє виділятися.

Видалення чи руйнація потовидільних залоз за допомогою лазеру чи операційного втручання.

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