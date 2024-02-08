Порцелянові рибки з СРСР: навіщо вони були потрібні, історія виникнення сервізу

Для чого були потрібні порцелянові радянські "рибки", історія виникнення сервізу, ціна сьогодні

За часів СРСР у серванті майже у кожного громадянина стояв цей сервіз — набір з порцелянових синіх чи червоних "рибок". Більшість ним не користувалися, сприймаючи набір рибок як елемент декору. Тому багато хто не знає, для чого він був призначений, а тим більше історію його виникнення.

Розповідаємо, як з'явився, для чого був призначений радянський сервіз "Рибки"

Сервіз "Рибки"

Сервіз "Рибка" складався з графина обсягом 700 мл та 6-и чарок по 30 мл. Велика риба у вигляді коропа була призначена для різних напоїв, в першу чергу алкогольних. Однак, з функціональністю сервізу щось не склалося, пити з "риб" було не зручно.

Тому сервіз за призначенням використовувався рідко. Люди почали по-іншому застосовувати фарфорові риби, а саме як декор, як симпатичні статуетки. І сьогодні ті, хто не знає історії цього сервізу, сприймають цих "коропів" як елемент декору.

Історія сервізу "Рибки"

Набір для алкоголю у формі рибок придумав грузинський художник Барамідзе Абесалом Давидович. Відомо, що перший набір був виготовлений в білому і золотому кольорах. У 1956-1959 роках цей сервіз був представлений на різноманітних закордонних виставках кераміки та отримав визнання та популярність.

У 1960 році почалося виробництво сервізу "Рибки" на заводах в Ризі і Тбілісі, потім на відомому Полонському порцеляновому заводі в Хмельницькій області і на Городницькому порцеляновому заводі Житомирської області.

Сервіз отримав назву "Сімейство коропів", в магазинах Радянського Союзу графин можна було купити за 2 рублі 55 копійок, а стопки — за 50 копійок. Легендарний сервіс продавався майже 30 років, за цей час його купили майже в кожен дім.

Сервіз випускався у різних кольорах, але найпопулярнішими були біло-червоний та біло-синій кольори.

Сервіз "Рибки" - ціна сьогодні

Якщо стан сервізу хороший і повний комплект, є графин і всі чарки, колекціонери готові заплатити від кількох сотень до кількох тисяч гривень. Все залежить від рідкісних забарвлень "рибок" та місця виготовлення. Особливо ціняться набори з клеймом радянських керамічних заводів таких як ЛФЗ або Гжель

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